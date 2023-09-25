«Идеальный» любовник из Турции убил известную русскую блогершу-феминистку: Отдавал всю зарплату, но зарезал осколком стекла

Анастасия Емельянова погибла после ссоры со своим сирийским женихом в Турции. Фото: СОЦСЕТИ

Как сообщала «Комсомольская правда», одна из ведущих YouTube-канала «Феминистки поясняют» Анастасия Емельянова погибла после ссоры со своим сирийским женихом в Турции. В 2022 году феминистка, известная своей борьбой против домашнего насилия, уехала в Турцию и жила в городе Эрзурум на северо-востоке страны. 20 сентября она перестала выходить на связь, а 25 сентября стало известно, что Анастасия была убита своим возлюбленным. Им оказался 29-летний сириец Низар А., который работал в кафе барменом. Молодые люди познакомились восемь месяцев назад, но сириец обижался на то, что его возлюбленная уделяет ему недостаточно внимания. Спор, начавшийся поздно вечером в квартире, которую снимала россиянка, быстро перешёл в скандал…

Житель дома Ахмет Эрол рассказал журналистам, что в его дверь постучали в начале третьего ночи.

- Бородатый мужчина сказал, что сестра его друга ранена, и попросил о помощи. Я ответил, что сам медработник и, если рана неглубокая, могу помочь. Мы поднялись с ним на пятый этаж. Но я на всякий случай не стал входить в квартиру и сразу понял, что лежащая в луже крови женщина мертва. Мужчина вошёл в квартиру, а я поспешил вниз, позвал брата, и, выбежав из дома, мы вызвали полицию. Говорят, что они якобы собирались поехать в Стамбул и пожениться там, но мы здесь видели только женщину, а её любовника никогда, - рассказал сосед.

Как выяснилось, сириец ударил Емельянову по ноге острым осколком от разбитого стеклянного столика – удар пришёлся на вену, и женщина умерла от потери крови. Её тело было доставлено в морг на экспертизу, а подозреваемый, который признался в убийстве, был взят под стражу.

«КП» обратилась за комментарием в генеральное консульство России в Трабзоне, к ведению которого относится провинция Эрзурум, но на момент публикации статьи ответа от российской дипмиссии не получила. Мы продолжаем следить за ситуацией.