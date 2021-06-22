«Пятёрочка» и Garnier благоустроили новый пляж в Анапе

Приведение в порядок этой прибрежной территории стали результатом совместной акции крупнейших брендов, запущенной весной этого года. Пляж уже встретил первых гостей в новом летнем сезоне.

Напомним, что в мае торговая сеть «Пятёрочка» и бренд Garnier запустили совместный проект, направленный на стимулирование ответственного потребления и вторичное использование пластика. За покупку любого средства Garnier в «Пятёрочке» или приложении «Пятёрочка Доставка» участникам начислялись баллы, которые можно было обменять на многоразовую сумку-шоппер, экокружку или дорожную сумку, изготовленную из переработанного пластика. Зарегистрированные участники также получали шанс выиграть экотур на Чёрное море.

Кроме того, по два рубля с каждой проданной упаковки продукции Garnier в магазинах «Пятёрочка» шли на очистку и благоустройство пляжа в пос. Витязево на Черноморском побережье. Компании пообещали, что на территории пляжа будут установлены объекты, выполненные из переработанного пластика: лежаки, солнцезащитные зонтики, душевые, а также появятся урны для раздельного сбора мусора.

Уже в конце мая в рамках подготовительной работы по строительству пляжа на побережье был организован субботник, который поддержали популярные блогеры. Энтузиасты собрали 67 мешков отходов. Почти половина из них заполнилась пластиком, 2 мешка - металлическими изделиями, 12 мешков - стеклом, 19,5 мешков - смешанным мусором. В общей сложности с территории было вывезено 395 кг мусора, а собранные пластик, стекло и металл отправлены на переработку.

… В церемонии открытия пляжа приняли участие заместитель начальника управления курортов и туризма администрации муниципального образования города-курорта Анапа Алексей Белоконов, директор департамента по маркетинговым коммуникациям торговой сети «Пятёрочка» Оксана Трофимова, старший бренд-менеджер Fructis, амбассадор программы устойчивого развития Garnier «Green Beauty» Юлия Гладнева, архитектор проекта Артём Слюсаревский, а также экотренер и сооснователь экодвижения «Зелёный Драйвер» Роман Саблин.

«Загрязнение окружающей среды и мусор – это одна из серьёзных проблем, которая в России стоит особенно остро, - напоминает Оксана Трофимова, директор департамента по маркетинговым коммуникациям торговой сети «Пятёрочка». - Из миллионов тонн отходов, которые образуются каждый год, на переработку идет не более 5%. Поэтому мы понимаем, как важно и нужно внедрять экологические инициативы и решения в бизнес, а также создавать больше возможностей для людей и формировать полезные, зелёные привычки. Например, отказаться от пластиковых пакетов и заменить их многоразовыми сумками и нейлоновыми мешочками для взвешивания овощей и фруктов. Или получать чеки на электронную почту вместо печати бумажных, которые к тому же не перерабатываются. Такие возможности «Пятёрочка» уже предлагает своим гостям. Наша совместная акция с Garnier – отличный пример того, как можно подарить вторую жизнь пластиковому мусору: ведь часть элементов нового пляжа выполнены из переработанных материалов. Я рада, что нам удалось реализовать такой замечательный проект, который послужит на пользу и нашим гостям, которые будут приезжать на отдых к морю, и природе».

Архитектором пляжа стал Артём Слюсаревский, участник программы Архитекторы.рф из Краснодара, сооснователь архитектурно-дизайнерского бюро CG Garnet и активист общественного движения «Помоги городу». «Устойчивое развитие – это один из главных трендов, который определяет урбанистическую повестку сегодня. Архитекторы, градостроители, дизайнеры среды постепенно переходят к гибким подходам в проектировании, где вместо «причинения добра» и навязывания своих идей руководствуются общественным запросом. Такой осознанный подход позволяет создавать наполненные жизнью объекты. Данный тренд тесно коррелирует с запросом на качественные общественные пространства, который сформировался в нашей стране в последние годы. Именно эти факторы определили концепцию экопляжа», - считает он.

Территория нового пляжа – 1 000 м². На нем установлены около 50 комфортабельных лежаков, а также предусмотрена зона для отдыха на песке. Новый пляж сконструирован и разработан в последних трендах экоконцепции. Для экономии он оснащен «умным» душем с автоматической системой подачи воды, а также солнечными батареями, контейнерами для раздельной сортировки отходов, парковкой для экологичного транспорта.

«Garnier запустил инициативу комплексного устойчивого развития бренда Green Beauty* в 2020 году, - отметила Элеонора Окумуш, генеральный директор Garnier в России. - Одно из обещаний программы – больше мер по борьбе с пластиковым загрязнением. Наша миссия – вдохновить потребителей на простой экологичный шаг и увеличивать осведомленность о проблеме. За это время бренд провел несколько субботников по сбору пластиковых отходов, в которых участвовало 462 волонтера. Его поддержали лидеры бренда, солидарные с философией бренда, и было собрано более 10,8 тонн отходов. Экоактивация Garnier в «Пятёрочке» – это новый шаг в развитии инициативы Green Beauty в России. Благодаря собранным средствам мы очистили часть прибрежной зоны на Черноморском побережье, где построили и благоустроили пляж с элементами из переработанного пластика и с использованием экоматериалов, FSC сертифицированной древесины. На территории пляжа уже есть все необходимое для комфортного отдыха».

Основные материалы для производства пляжа подобраны с учетом заботы о природе - наличие FSC сертификата на древесину и производство элементов из переработанного пластика. Благодаря качеству, безопасности и долговечности использованных при производстве материалов, оборудование пляжа можно будет использовать долгое время.

Подробно об акции, правилах её проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения - на сайте www.ilove.garnier.ru/5ka-eco.