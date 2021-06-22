В Новой Москве 14-летняя девочка, спасаясь от жары, легла спать на подоконнике и выпала с восьмого этажа

Следователи призывают москвичей в жаркую погоду внимательно следить за открытыми окнами Фото: Артем КИЛЬКИН

В ночь на вторник, 22 июня, в службу спасения позвонили жители одной из многоэтажек поселка Институт Полиомиелита, что на территории Новой Москвы. На их глазах из окна выпала девочка. 14-летняя школьница упала в кусты на клумбе у дома. Это ее и спасло от неминуемой гибели. А еще помогла авиация.

- Экипаж дежурного санитарного вертолета доставил девочку в больницу, - сообщили KP.ru в пресс-службе московского авиационного центра.

Сейчас за жизнь маленькой москвички борются медики – состояние тяжелое. Что не удивительно: уже установлено, что выпала она из окна своей комнаты на восьмом этаже. И это не суицид.

Следователи опросили маму школьницы, которая рассказала, что же произошло на самом деле.

- По словам женщины, дочка, спасаясь от жары, в ту ночь легла спать на подоконнике. При этом окна были открыты, - сообщили «КП» собственный источники в правоохранительных органах.

Она также рассказала, что дочка и раньше ложилась спать на подоконнике. В ее детской спальне широкий подоконник был переоборудован под спальное место. Но использовала его школьница только летом. При этом мама категорически запрещала девочке настежь открывать окна.

- Сейчас по факту падения ребенка из окна проводится проверка, - сообщила «Комсомолке» Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

Следователи призывают москвичей в жаркую погоду внимательно следить за открытыми окнами. Каждое лето из-за халатности родителей гибнут дети, которые выпадают из окон. Напомним, жаркая погода продержится в Москве до конца рабочей недели.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Спасались от жары в землянке и погибли

В Раменском районе Московской области две гражданки Вьетнама забрались в заброшенную землянку, чтобы укрыться от жары. В какой-то момент конструкция рухнула. Обе женщина погибли на месте.

- По данному факту проводится проверка, - сообщила «КП» Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

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