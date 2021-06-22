В каком российском городе откроют новый экоцентр «Пятёрочка» и Procter & Gamble?

Ее цель — сделать путь к ответственному потреблению в России ещё более простым и удобным. Планируется, что часть средств с продаж продукции бренда (3 млн рублей) пойдут на создание экоцентра в одном из городов России. Его выберут путем народного голосования.

В новом экоцентре, который планируется открыть осенью, будет функционировать пункт приёма и сортировки разных видов вторсырья для последующей переработки. Он также станет пространством для проведения мероприятий и фестивалей на экотематику.

«Пятёрочка» на своем примере показывает, как бизнес может заботиться об экологии, — отметил Михаил Ярцев, директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка». - Например, для производства корзин в новых магазинах мы используем переработанный пластик, отправляем на переработку отходы, которые образуются в результате ежедневной деятельности магазинов, внедряем систему «умный магазин», которая сокращает энергопотребление в торговых точках. И, конечно же, мы стремимся вовлечь гостей, создавая больше возможностей для ведения экологичного образа жизни. Так, в нашем мобильном приложении можно отказаться от печати чека, заменив его на электронный. Мы стремимся сформировать полезные привычки у россиян, стимулируя их совершать простые действия на благо всей планеты. Наша совместная акция с P&G – это вклад в развитие инфраструктуры по раздельному сбору отходов, которую так важно развивать особенно в небольших городах».

Если вы хотите поспособствовать открытию современного экоцентра в своём городе, вам необходимо до 31 июля 2021 года приобрести в любой «Пятёрочке» товар, участвующий в акции, и затем проголосовать на сайте www.5ka.pgbonus.ru. Таким образом, любой желающий сможет внести свой вклад в развитие инфраструктуры по сбору и переработке отходов в своём городе.

«Компания Procter & Gamble уже давно является лидером в сфере ответственного потребления, ежедневно работая над тем, чтобы наши проекты были источником позитивных перемен, — подчеркивает Руслан Ноздряков, старший директор по корпоративным коммуникациям и устойчивому развитию P&G в Восточной Европе. - И мы видим, как охотно покупатели отзываются на наши инициативы. Например, они сдают пластик на переработку и выбирают более экологичные товары. Общество становится всё более осознанным, понимая, что будущее планеты целиком и полностью зависит от того, как мы ведем себя сегодня. Конечно, на нас, как на представителях бизнеса, лежит огромная ответственность за экологию, но без поддержки потребителей в этом деле обойтись невозможно. Совместная с «Пятёрочкой» кампания — это наш призыв объединить усилия ради благополучия будущих поколений».

Послом экологической кампании «Сохраним планету вместе: пятёрка зелёных дел» стала певица Глюкоза. Она разделяет философию ответственного потребления и принимает активное участие в экологических форумах и проектах. Глюкоза уже снялась в ролике в поддержку акции. «Procter & Gamble с «Пятёрочкой» придумали отличную акцию с очень понятным и, главное, простым посылом: каждый день каждый из нас может внести свой вклад в сохранение планеты, причем путь к ответственному потреблению не такой долгий, как может показаться на первый взгляд, — прокомментировала она старт экологической кампании. - Я уверена, что вопрос экологии и сохранения окружающей среды волнует большинство россиян. Правда, далеко не все понимают, что экологичные привычки - это просто. Именно поэтому мы и решили немного помочь нашим покупателям: советом, простой инструкцией и, конечно, собственным примером».

В рамках кампании в магазинах также будут размещены специальные POSM материалы с QR-кодом. Наведя на него свой смартфон, потребитель легко узнает, как сделать процесс покупки в магазине более экологичным.

А еще все участники акции получают шанс выиграть электросамокат (всего будет разыграно 100 штук), а за покупку от двух продуктов P&G можно получить многоразовые сумки (их приготовлено 10 000!) для продуктов в эксклюзивном дизайне от Глюкозы.

Полные условия, сроки акции и способы получения призов доступны на сайте www.5ka.pgbonus.ru.