Жители столицы выберут лучшие городские проекты Москвы

Фото: пресс-служба Урбан-форума

До 30 июня включительно продлится голосование премии MUF Community Awards 2021. Жители столицы выберут проекты и инициативы, которые больше всего повлиявшие на развитие той или иной сферы жизни города. Награду присуждают городским сообществам, проектам, людям и стартапам в рамках Московского урбанистического форума — его проведут с 1 по 4 июля. Принять участие в голосовании можно онлайн.

В числе номинантов – кинотеатр «Художественный», Северный речной вокзал, Московский музей дизайна, Strelka Podcast, выставочный проект Московского музея дизайна «Фантастик пластик», школа для подростков «Каскад. Проект как метод», кофейни Flip, cервис по вывозу ненужных вещей Svalka, Детский центр Музея Москвы и МАММ. В этом году победителей выбирают в таких категориях, как «Благотворительные и социальные проекты», «Городские технологии», «Культурные инициативы», «Город для детей», «Спортивные и оздоровительные проекты», «Образовательные и просветительские инициативы» и других.

Трансляция церемонии награждения состоится 2 июля в 20:00 на сайте Московского урбанистического форума.

Кроме того, с 1 по 2 июля в парке «Зарядье» пройдет деловая программа форума. Тема первого дня – «Города-суперзвезды. Уроки трансформации», она посвящена обсуждению глобальных вызовов, которые стоят перед мегаполисами, а также разным успешным проектам городских трансформаций из разных городов мира за последние 10 лет. Тема второго дня – «Новые перспективы. Взгляд в будущее». Он будет посвящен обсуждению прогнозирования новых вызовов городов, демонстрации городских проектов будущего, а также налаживанию сотрудничества между мегаполисами мира.

Также до 4 июля в «Зарядье» будет идти фестиваль в области урбанистики Moscow Urban FEST. В этом году его темой стала «Re: город. Жизнь в новой эре».

Премия MUF Community Awards – ежегодная мультидисциплинарная премия Московского урбанистического форума, присуждаемая городским сообществам, независимым проектам, отдельным людям и стартапам, внесшим значительный вклад в развитие Москвы. Победителей определяют москвичи и гости столицы.