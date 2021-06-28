Нужна ли российскому бизнесу социальная ответственность?

Директор по маркетингу и стратегическому развитию АО «Русский продукт» Наталия Голубович. Фото: Пресс-служба АО «Русский продукт»

- Наталия, что такое социально ответственный бизнес (СОБ) в России? Для чего компаниям развивать это направление?

- Единого определения СОБ не существует. На мой взгляд, это бизнес, добровольно вкладывающий в решение экономических, экологических и социальных задач больше, чем требует закон. Можно сказать, речь о неформальном договоре между бизнесом, потребителями и властью, цель которого - работа на благо общества. С другой стороны, есть и более экономически обоснованное обстоятельство – рост прибыли.

28 июня отмечается Международный день социального бизнеса, в 2010 году эта дата появилась в календаре 20 стран. Россия присоединилась к ним в 2013-м. Каковы показатели успешности бизнеса? Стабильное потребление предлагаемых товаров и услуг, высокое качество, неизменное доверие клиентов. Если люди видят, что компания выполняет обязательства перед обществом, они ее уважают, возвращаются снова и снова. В результате растет прибыль за счет оборота и серьезно укрепляется имидж.

ОТКЛИК НА ЗАПРОС ПЛЮС ПРИБЫЛЬ

- Приведите примеры подобных отечественных и зарубежных проектов.

- Примеров - масса. Это и фермер из Краснодарского края Роман Плетинь, который построил храм, и компания «SPLAT», запустившая линейку продукции с экологичными моющими средствами и пропагандирующая сохранение окружающей среды. Среди зарубежных игроков можно вспомнить «Apple»: обеспечили огромным количеством средств индивидуальной защиты медиков.

В бизнес-среде появились такие термины, как «tone deaf» и «woke». «Tone deaf» означает неповоротливость, непонимание социально значимых событий в обществе. «Woke», наоборот, характеризует бизнес как идущий в ногу со временем, реагирующий на проблемы общества. Во многих мировых компаниях сформировалась политика корпоративной социальной ответственности, которая регулярно обновляется в связи с потребностями общества. Так, в пандемию предприятия бьюти-сегмента переформатировали производство под антисептики, которых не хватало. А рестораны и магазины активно развивали доставку, в том числе бесконтактную. Все это, с одной стороны, стало откликом на социальный запрос, а с другой, помогло бизнесу удержаться на плаву.

В 2018 году проводилось исследование об отношении российских компаний к СОБ.. В частности, анализировалось, в каких отраслях чаще всего говорят о социальной ответственности. В ТОП-10 вошла и пищевая промышленность. Мы давно для себя решили: каждое наше действие должно приносить пользу обществу. Одно из важных направлений – забота об экологии и снижение нагрузки на окружающую среду. Люди до сих пор живут с иллюзией, что электроэнергия экологически нейтральна. Но ведь она появляется в основном за счет сжигания углеводородов. А при ее передаче к потребителю есть еще и огромные потери. Хотя бы замена ламп на светодиодные и правильная их утилизация - уже пример ответственности. Это касается не только производственных помещений. Обучение сотрудников, грамотное разъяснение приводит к тому, что свою ответственность они чувствуют и вне работы.

Люди ценят заботу, а бизнес – стабильность, которую во многом обеспечивает лояльность персонала и жителей региона, где находится компания. А также вовлеченность их детей, которых важно удержать на территории, обучить и мотивировать в будущем прийти работать на предприятие. Решаются эти задачи с помощью социальных программ. Например, как наша федеральная программа по поддержке детского спорта «Геркулес - Первые медали». Она дает ребятам уверенность в том, что их успехи в первую очередь важны для родного региона.

Я бы сказала, что в социальной ответственности бизнеса проявляется патерналистская модель взаимоотношений, очень комфортная для нашего общества.

ЖИЗНЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ

- Зачем бизнесу включаться в такую систему? Для многих владельцев компаний достаточно того, что они вовремя платят зарплаты и налоги.

- Сложно говорить за всех. Одни делают это потому, что больше не могут мириться с той или иной проблемой. Для других это реализация маркетинговой стратегии. Третьи таким образом отдают кармические долги, исправляют «косяки» прошлого. Однако можно уверенно сказать: в подобную систему взаимоотношений включается все больше компаний. Мы реализуем различные социальные проекты более 20 лет, но не трубим об этом нигде, просто такой подход соответствует жизненной философии основателя компании.

- На уровне государства какие должны быть созданы условия для поддержки СОБ?

- Важно разделять благотворительность и социальную ответственность. Если мы говорим о благотворительности, безусловно, поддержка нужна. В первую очередь в виде налогового стимулирования. Практически во всем мире расходы на благотворительность снижают налогооблагаемую базу. С социальной ответственностью все немного сложнее. Она должна стать неотъемлемой частью бизнеса, да и любого аспекта жизни общества в целом. И здесь роль государства - в подходах к формированию массовой осознанности процессов. Если мы будем воспитывать детей так, чтобы они с ранних лет понимали, что такое социальная ответственность, у нас сформируется общество, в котором думать не только о себе, но и о других будет так же естественно, как мыть руки перед едой.

НА ПУТИ К ОСОЗНАННОМУ ОБЩЕСТВУ

- «Русский продукт» расположен в Калужской области. Какие плюсы и минусы ведения бизнеса в регионах?

- В нашем случае единственный минус – нехватка трудовых ресурсов. Это касается практически всех регионов, где активно развивается производственный сектор. Вместе с тем эта проблема серьезным стимулирует бизнес в части социальной ответственности. Конкурировать на рынке труда можно не только зарплатами. Мы прекрасно понимаем: для человека, который проводит большую часть времени на работе, важны условия. Как добраться, где поесть, есть ли медобслуживание, какие существуют программы для детей. Все это - социальные бонусы.

- Должен ли бизнес ориентироваться на территориальную принадлежность в реализации социальных проектов?

- Нужно слышать людей, они всегда укажут на внутреннюю потребность в чем-либо. Понятно, что «Русский продукт» в первую очередь ориентирован на Калужскую область. Когда мы говорим об экологии, подразумеваем защиту окружающей среды в нашем регионе. На это есть серьезный запрос у жителей. Так мы перешли на картонную упаковку для «Геркулеса», снизив использование пластика на более чем 100 тонн в год. Я уверена: каждый сотрудник, участвовавший в этом процессе, пересмотрел свои приоритеты.

Я уже упомянула о федеральной социальной программе по поддержке детского спорта в России «Геркулес - Первые медали». Пропаганда здорового образа жизни через популяризацию спорта. В программе участвуют заслуженные мастера спорта, которые сами когда-то делали первые шаги на волейбольной площадке или теннисном корте. У детей открывается возможность добиться успехов на спортивном поприще и заявить о себе. Пусть свои первые медали получат 100 ребят. Но если это поможет популяризировать спорт, вовлечь школьников в процесс, это будет большим шагом на пути формирования здоровой, социально ответственной нации. Ответственность каждого - от ребенка до топ-менеджера - и есть фундамент для построения осознанного общества.