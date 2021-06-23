Власти Нью-Йорка рассказали, как устраивать секс-оргии в пандемию

Если уж без свального греха и жизнь не мила, рекомендуется собираться в «просторных, хорошо вентилируемых помещениях». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Опасности коварного коронавируса подстерегают человечество буквально на каждом шагу. Даже в наших собственных постелях! К счастью, департамент здравоохранения Нью-Йорка выпустил обширные рекомендации, как заниматься сексом с наименьшим риском заразиться. На брошюру обратил внимание New York Post.

Главное правило – проявлять фантазию

«Станьте изобретательней в сексуальных позициях, задействуйте физические объекты, такие как стены, чтобы добиться интимного контакта, не оказавшись лицом к лицу» - пишут медики.

Да, нас тоже удивил пассаж про стены, но в инструкции он никак не поясняется. Видимо, сексуально-продвинутым жителям «Большого яблока» дополнительные разъяснения тут не требуются. Скорее всего, врачи имеют в виду дырки в стене – это популярная в первую очередь у гомосексуалистов практика, которая позволяет получить удовольствие, сохранив анонимность.

Если такого необходимого в пандемию объекта не оказалось, парам советуют сеанс одновременного рукоблудия как альтернативу обычной интимной близости. Главное перед этим делом тщательно вымыть руки и секс-игрушки.

Еще лучше, утверждают нью-йоркские врачи, вовсе отказаться от личного общения. К счастью, к услугам человечества телефоны и видеозвонки, в том числе и групповые.

Кстати, вот до такого разврата опускать медики не советуют.

- Избегайте оргий – большими буквами говорится в руководстве. Как будто можно выйти в магазин за хлебом, свернуть не туда и попасть на оргию.

Если уж без свального греха и жизнь не мила, рекомендуется собираться в «просторных, хорошо вентилируемых помещениях». И санитайзеры не забывать! Хорошо хоть на оргию QR-код не нужен.

Отметим, что департамент здравоохранения Нью-Йорка не в первый раз выступает в роли секс-наставников. Год назад, когда пандемия была в самом разгаре, ограничения проповедовались куда более жесткие: предлагалось вообще отказаться от всех «лишних» людей в спальне и придаваться страсти с самим собой.

Сейчас в Нью-Йорке заболеваемость снижается: 52% горожан полностью вакцинированы, а 71% получил хотя бы первый укол. В городе даже устроили большой фейерверк, чтобы отметить победу над ковидом.