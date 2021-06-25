Минобороны России отметило вклад Центра развития ВХК в работу над улучшением состояния водных ресурсов Сирии

Фото: Центр развития ВХК Минприроды России

Напомним, представитель Центра развития водохозяйственного комплекса в составе российской делегации принял участие в Международной конференции по возвращению беженцев и восстановлению Сирии, прошедшей 12 ноября 2021 г. Дамаск (САР). Темой переговоров стали вопросы качественного обеспечения водой населения Сирии.

Центр развития водохозяйственного комплекса Минприроды России после длительного периода, связанного с 9-летними военными действиями в Сирии, возобновил взаимодействие в области охраны окружающей среды с сирийской стороной, по охране и восстановлению водных объектов. Это первый шаг к возобновлению мирной жизни и возвращению беженцев на родные сирийские земли. Послевоенная ситуация в САР является сложной в части многих социально-экономических, демографических и иных вопросов.

Особую актуальность получают экологические проблемы Республики, связанные с водой. «Разрушенные объекты, в том числе хранилища нефтепродуктов представляют огромную санитарно-эпидемиологическую и экологическую опасность. В этой связи весьма важно провести корректную оценку накопленного экологического вреда и составить дорожную карту очистки загрязненных водных территорий», – отметил в своем выступлении представитель Центра развития водохозяйственного комплекса Абиль Везиров.

Российская и сирийская сторона пришли к согласию в необходимости приступить к совместной разработке дорожной карты, которая позволит создать долгосрочную программу мероприятий по улучшению состояния водных объектов, гидротехнических сооружений.

В Конференции приняли участие представители Минприроды России, государственных природоохранных ведомств САР.

Конференция по беженцам

В Международной конференции по беженцам и внутренне перемещенным лицам приняли участие делегации из 26 государств, в том числе из России, Китая, Ирана, Ливана, Султаната Оман и Пакистана, а также представители ООН и 12 неправительственных организаций. На конференции обождалась программа практических шагов по возвращению на родину более 6,5 млн сирийских беженцев. Делегацию России, в которую входят специалисты более 30 министерств и ведомств, возглавлял Специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.