Без вертикального шпагата у Насти не ума палата

Анастасия Волочкова задала 5 вопросов участникам «Своей игры» Фото: Иван МАКЕЕВ

«Своя игра» - программа, которая тревожит меня с детства. Там было многое: травили мозг чем подряд. Я стонала, чувствуя, что не заслуживаю золотой мантии, пусть и отгадала что-то про Тимбукту или Бернарда Шоу. Но неожиданно здесь возникла категория «вопросы от». Иногда их задают сотрудники музеев. Бывают путешественники, повара, актеры, режиссеры. А в минувшее воскресенье вопрошающей стала Анастасия Волочкова.

И она не рвалась сделать вертикальный шпагат.

Да-да, Анастасия Волочкова пришла в интеллектуальное шоу. По своей воле она записала пять вопросов для линейки «Своей игры» в несколько аскетичном (по меркам съемок Волочковой для гламурных изданий) интерьере. Одета была скромно, в розовую кофточку. Ресницы приклеила не вызывающие, средней длины. За левым плечом дивы лестница с нормальными пропорциями вела на следующий этаж, справа стояла отнюдь не вычурная ваза.

- Здравствуйте, я Анастасия Волочкова, балерина, заслуженная артистка России, - сказала дива и скосила глаза налево, где, вероятно, был телесуфлер. Лица игроков в этот момент не показали, а жаль. Меня всегда интересовало, как выглядит человек, испытывающий когнитивный диссонанс, а тут была возможность понаблюдать за тремя неглупыми личностями в шоке. Тем временем Анастасия задала первый вопрос:

- Когда готовилась премьера одноактного балета «Жар-птица», этот композитор лично приходил на репетиции к Тамаре Карсавиной, чтобы помочь ей справиться со сложным ритмом. Главную партию в этом балете танцевала и я. Что это за композитор?

В общем-то, в нормальном мире вопрос бы звучал иначе: какой композитор написал музыку к балету «Жар-птица»? Но как бы мы тогда узнали, что Волочкова это танцевала?

Игроки ответили про Стравинского, а потом случилось странное. В нормальной «Своей игре» если уж открыли линейку «Вопросы от…», то добивают ее до конца без перерывов на соседние темы. Но люди явно боялись продолжения. Может, даже считали Волочкову галлюцинацией. Они были готовы отвечать на все. Говорить про мульти-пульти и про спорт, про клетки, письма и рок-группы, но вернуться к Анастасии они не решались. Да, конечно, они сознавали, что все равно придется, или раунд не закончится. Но между первым вопросом к Волочковой и вторым прошло еще восемь! Не знаю, чего они страшились: то ли какого-нибудь селфи с неизвестных островов с вопросом «Угадайте, где это я отдыхаю под камушками вместо бикини?», то ли того, что прилюдно смогут это угадать.

И, наконец, свершилось.

С тяжким сердцем (судя по каменным подбородкам) мужики затребовали Волочкову «за 800». Если кто не смотрел эту программу ни разу, то для второго раунда это предпоследний по сложности вопрос. Анастасия мило улыбнулась в камеру, потом опять посмотрела налево и начала с бодростью пионервожатой: «В этом балете Минкуса главный герой не танцует»…

Полагаю, игроки в этот момент хором мысленно заорали «Дон Кихот», но им нужно было дождаться окончания вопроса, который звучал как? Да, правильно: «Главную партию Китри в этом балете исполняла и я».

Далее интеллектуалы продолжали отгадывать что-то про скучных людей и театры, интересных только потому, что Анастасия где-то начала «свою карьеру» (не чужую, заметьте!), стала лауреатом и получила золотую медаль. А еще она в середине двухтысячных годов снялась в небольшой роли в сериале «Не родись красивой». Кого играла?

- Видимо, саму себя, - мрачно ответил ведущему игрок. Это был правильный ответ.

Я не знаю, с чем это сравнить. Может, с той параллельной реальностью, где Архимед проверяет верность своего закона в джакузи?