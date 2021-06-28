Новый закон: огнестрел только с 21 года

Гражданское оружие теперь будут продаваться с 21 года, а не 18 Фото: Анатолий ЖДАНОВ

28 июня Владимир Путин подписал разом массу законов. В них много чего: и право взять себе гектар в Арктике, и новые пенсии, и поправки к обороту оружия. Рассказываем, какие главные нововведения мы получили:

АРКТИЧЕСКИЙ ГЕКТАР

Власти решили расширить идею с дальневосточным гектаром. Теперь любой россиянин может взять себе бесплатно гектар в арктической зоне. Условия такие же, как и раньше: на своей земле делай, что хочешь, главное делай. Можно дом построить, можно картошку посадить (хотя какая в Арктике картошка). Лишь бы освоение не противоречило закону – нельзя начать выращивать коноплю или открыть мусорный полигон.

Те, кто на Дальнем Востоке уже получил гектар и уже его как-то освоил, могут по новому закону взять второй. Но это бонус только для гектаровладельцев со стажем – с нуля два гектара, увы, не дадут.

ПЕНСИИ ВДОВАМ

Президент ввел новые социальные гарантии для госслужащих. Они распространяются на:

- Сотрудников ФСИН

- Судебных приставов

- Пожарных

- Таможенников

Если сотрудник погибнет при исполнении, его семья получит ежемесячную пенсию.

ЕЩЕ ОДНА БАЗА ВАКАНСИЙ

У нас появится государственная цифровая биржа труда под названием «Работа в России». Судя по всему, это будет что-то вроде сервисов HeadHunter или Superjob. На одном портале соберут вакансии и резюме со всей страны.

Главное отличие официального сайта от частных в том, что его свяжут с получением пособия по безработице. Цифровая биржа труда по функционалу заменит обычный центр занятости населения – через компьютер можно будет получить консультацию или направление на работу.

ПОПРАВКИ В ЗАКОН ОБ ОРУЖИИ

После стрельбы в казанской гимназии Путин поручил Росгвардии ужесточить закон об оружии. Вот что в итоге поменялось:

- Гражданское оружие (травматы, ружья) теперь будут продаваться с 21 года, а не 18. Под ограничение не попадают малочисленные коренные народы – многим из них можно владеть оружием с 16 лет. Кроме этого, в исключение ожидаемо попали военнослужащие и полицейские.

- В интернете и СМИ нельзя распространять инструкции по изготовлению и переделке оружия и его основных частей.

- Лицензию на оружие могут отобрать за отказ показать росгвардейцам сам ствол и его место хранения.

- Полуавтоматические ружья теперь станут продавать только охотникам с двухлетним стажем владения огнестрелом.

- Гладкоствольные ружья со сверловкой ствола, повышающей точность (Ланкастер и Парадокс), приравниваются к нарезным карабинам. Их можно будет купить только с 5-летним стажем владения оружием.

Вообще, Путин подписал гораздо больше законов. Но многие из них простых людей совершенно не касаются. Чего стоит документ об «отмене репатриации валютной выручки для несырьевого неэнергетического экспорта». Если все же интересно - больше законов можно посмотреть на портале президента kremlin.ru.