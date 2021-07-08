Европа может лишиться каштанов в городах, и все из-за бабочек. А что с деревьями в Беларуси?

Минирующая моль уничтожает листья каштанов. Они преждевременно сохнут и опадают. И эта напасть по всей Европе. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Уже в июне листья некоторых каштанов, растущих, например, в Минске выглядят так, как будто в городе глубокая осень и им пора опадать. На их поверхности появляется множество бурых пятен, которые со временем становятся белесыми. Листья быстро увядают и в июле-августе опадают. И виноваты в этом вредители растений.

- Напасть в виде каштановой минирующей моли, а это инвазивный вид мелких бабочек, пришла к нам лет 10-15 назад. Именно она чаще всего поражает деревья, - рассказала завлабораторией микологии Института экспериментальной ботаники им. Купревича Национальной академии наук Беларуси Татьяна Шабашова. – Родина этой моли Южная Европа. В 1970-х годах от нее пострадали каштаны на Балканах, а потом вредитель стал быстро распространяться на другие страны Европы. Именно минирующая моль в последние годы наносит самый большой вред каштанам в Беларуси и является одной из основных причин преждевременного побурения их листьев. В Европе специалисты зеленого хозяйства уже поговаривают о том, чтобы отказаться от посадок конского каштана в городах, потому что не могут справиться с молью.

- Татьяна Гаревна, если каштан поражен этим вредителем, то это уже навсегда?

- Практически да. Гусеницы моли развиваются в тканях листьев, выедая их изнутри, и приводят к их преждевременному отмиранию и опаданию листвы. Каштановый минер появляется на деревьях еще до распускания листьев, когда только начинают раскрываться лепестки на цветках. Сильно поврежденные каштановой минирующей молью деревья весной плохо распускаются, некоторые ветви усыхают, кроме того, такие деревья, а они ослабленные, часто вымерзают зимой. Вылечить их в городских условиях практически невозможно, потому что для этого нужны в том числе и сильнодействующие химические препараты, которые не всегда возможно применить без возможного вреда для окружающей среды.

Зеленые насаждения на главных проспектах Минска – каштаны, липы, клены – страдают от вредителей растений, от соли, которой обрабатывают дороги зимой Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Минирующая моль – единственный враг деревьев в городе?

- Ой, если бы только она. Это как с больным, ослабленным человеком – где тонко, там и рвется. Среди наиболее распространенных «болячек» деревьев также и краевой некроз листьев, когда они деформируются, выглядят как обожженные. Для его развития в большом городе созданы все условия – много машин, загазованность, асфальт, зимой – песчано-солевая смесь, летом - то высушивает, то заливает... Краевым некрозом листьев поражаются не только каштаны, но и различные виды лип, клена, в первую очередь растущие вдоль оживленных дорог. Такие деревья некрасивы, плохо растут.

Иногда на листьях каштанов можно увидеть белый налет, который со временем также приводит к бурым пятнам и отмиранию листьев. И это мучнистая роса каштана.

- Это новый для Беларуси вид мучнисторосяного гриба проник в Европу из Северной Америки в начале 2000-х и быстро распространился через Венгрию, Словению и Украину, - говорит Татьяна Шабашова. – Еще одно очень опасное заболевание деревьев – филлостиктоз – было завезено из Северной Америки с посадочным материалом в Великобританию, а затем распространилось во все страны Западной Европы и к нам тоже. Его симптомы примерно такие же - бурые, красно-коричневые расплывчатые пятна разных размеров, деформированные скрюченные листья.

- Татьяна Гаревна, есть ли выход?

- Вся надежда на ученых-генетиков, селекционеров. Смотрите, даже на одной улице можно увидеть больные деревья, а среди них – абсолютно здоровые. Популяции, устойчивые к разным видам патогенных грибков, к вредителям, при усилии и большой научной работе и соответствующем финансировании можно вывести в питомниках.