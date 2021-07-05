Необычная яичница прославила австралийку на весь мир

Весь секрет заключается в том, что яйца предварительно помещаются в морозильник

Некоторые видео буквально взрывают Интернет, например, так, как это произошло с роликом, выложенным одной австралийкой в TikTok.

В коротком видеорецепте женщина рассказывает о приготовлении необычной яичницы для своей маленькой дочки.

Весь секрет заключается в том, что яйца предварительно помещаются в морозильник, затем, после замерзания, очищаются от скорлупы, нарезаются дольками и помещаются на сковородку. В результате получается «мини-глазунья», которая очень нравится ребенку.

За короткое время ролик собрал более полутора миллионов просмотров и свыше 1,5 тысячи комментариев. При этом мнения пользователей Сети разделились: части из комментаторов рецепта очень понравился, другие же начали доказывать, что замораживать сырые яйца очень опасно для здоровья.

На самом деле, по мнению экспертов, заморозка сырых яиц чревата появлением на их скорлупе трещин и повышению риска проникновения внутрь болезнетворных микроорганизмов, в частности, сальмонеллы, которая нередко находится на поверхности куриного яйца.

Кроме того, замораживание мешает обеззаразить продукт путем термической обработки – врачи утверждают, что при приготовлении пищи яйцо должно прогреться как минимум до 150 градусов по Цельсию.

Впрочем, специалисты соглашаются, что риск микробного загрязнения яиц при подобном способе приготовления можно значительно снизить: достаточно перед помещением в морозильник тщательно вымыть их с мылом, а в дальнейшем прожаривать подольше.