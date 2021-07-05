Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков: «До 1 сентября полностью подготовим город к зиме»

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Автор фото: Роман САДОВОЙ

В парке «Зарядье» состоялся Московский урбанистический форум Moscow Urban Forum 2021 (MUF). Главная тема в этом году – «Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации». Столица показала свои городские проекты в транспорте, строительстве, медицине, ЖКХ. Подробнее о некоторых из них рассказал в рамках деловой программы урбанфорума в открытой телестудии «Комсомольской правды» заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

АСФАЛЬТ УКЛАДЫВАЮТ ПО НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

- Петр Павлович, лето – это традиционно благоустройство и ремонт дорог. Недавно коммунальные службы обновили дорожное полотно на Тверской улице. Могли бы рассказать, где еще успели навести порядок?

- На сегодня в планах коммунальных служб примерно 10 тысяч объектов, начиная от проездов и заканчивая крупными магистралями, набережными и парками. Мы достойно справляемся, несмотря ни на какие трудности. Помимо благоустройства работаем и на объектах здравоохранения, а также ремонтируем дома, подъезды. Сейчас работа в самом разгаре. Главная задача – до 1 сентября подготовить город к осени и зиме, полностью обновить четыре набережные Москвы-реки в центре столицы и отремонтировать более 700 улиц.

При ремонте дорог применяются новые технологии - бесшовная укладка асфальта. Благодаря этому он служит сверх норматива еще полтора-два года. В прошлом году навели порядок на одном из участков Тверской улицы. В этом году отремонтировали Тверскую-Ямскую, а также продолжаем бесшовную укладку по Садовому кольцу. До конца лета обновятся Звенигородское шоссе с улицей Красная Пресня, Ленинский проспект, набережные.

- Большой Каменный мост решили открыть после реконструкции раньше намеченного срока - не в декабре, а в августе этого года. Не скажется ли такая скорость на качестве работ?

- Такой эксперимент мы провели, когда ремонтировали Большой Москворецкий мост. Вместо трех лет по нормативу обновили его за один год и три месяца. Это не сказалось на качестве. Главное – мы научились сегодня сохранять то, что является историческим наследием, умеем ремонтировать. Есть технологии, средства и специалисты. Большой Каменный мост будет сделан в строгом соответствии с теми планами, которые определены мэром.

ДЫШАТЬ СТАНОВИТСЯ ЛЕГЧЕ

- Повлияла ли пандемия на график реконструкции Люберецких очистных сооружений? Что делается для того, чтобы избавить жителей соседних районов от неприятных запахов?

- Мы практически избавились от неприятных запахов уже два года назад, когда Люберецкие и Курьяновские очистные накрыли специальными накрывными устройствами. Запахи практически ушли. Теперь нужно сократить вредные сбросы и выбросы, повысить уровень сбросов очистных стоков до уровня новейших доступных технологий, поэтому занимаемся этим и на Курьяновских, и на Люберецких сооружениях.

Пандемия не повлияла она график. Наоборот, применяя новые технологии, мы сейчас работаем на то, чтобы приблизить срок завершения полного перевооружения Люберецких очистных сооружений. Мощности не уменьшатся, но технологии будут применяться абсолютно новейшие.

ЛИДЕРЫ В МИРЕ ПО ГОРОДСКОМУ КОМФОРТУ

- На урбанфоруме обсудили «Индекс городского счастья». Зачем он нужен? Что, на Ваш взгляд, влияет на уровень счастья горожан?

- Мы еще восемь, даже девять лет назад обсуждая эти темы у мэра, пришли к выводу, что в городе надо создавать комфорт, чтобы москвичи были довольны тем, что живут в Москве. Чтобы не получалось, как в других мировых столицах, когда начался отток жителей в другие регионы. Поэтому в столице запустили программы «Мой подъезд», «Мой двор», «Моя улица», «Мой район». Отремонтированы 420 улиц. Теперь это комфортнейшие пространства! Вместо 130 парков, которые были в 2010 году, сегодня уже сделаны более 700. Москвичи получают услуги ЖКХ и забыли, что такое отключение электроэнергии, сверхнормативное отключение горячей воды или отсутствие отопления. У нас нет аварий, нет отключений. Этот комфорт и есть счастье.

Москвичи сегодня гуляют по улицам, не задумываясь о том, что кто-то их обидит, вокруг работают камеры видеонаблюдения. Жители чувствуют себя безопасно.

Уровень оказания медицинских услуг вырос. В распоряжении врачей пять санитарных вертолетов на случай экстренной ситуации. Сегодня мы не только на территории Москвы может быстро ликвидировать все пожары, но и оказываем помощь соседнему региону – Московской области, имея пять пожарных вертолетов.

Москвичи, гуляя по паркам, наверняка, чувствуют, что воздух стал чище. Мы в два-три раза по отдельным показателям сократили вредные выбросы. Десять лет назад нас не принимали в международные организации по чистому воздуху. Сегодня Москва входит в число тридцать лучших столиц, потому что работает система контроля, безопасности. По любому направлению, которые сейчас обсуждаем, Москва является ведущей столицей.

Сегодня наш город признан лидером в мировом сообществе по созданию городского комфорта. Мы стали лауреатами и занимаем первые места на международных урбанистических форумах. Москву признают одним из лучших по освещенности городов. Мы входим в пятерку таких мегаполисов – Токио, Лондон, Нью-Йорк, Париж и, конечно, Москва. Раньше об этом никто не говорил.

- Можно назвать город счастливым?

- Да, наш город счастливый, и москвичи счастливы, что проживают в этом городе. Возьмем Лондон. Там за 10 лет отток жителей получился примерно на два миллиона человек. Население Москвы не убывает, а растет.