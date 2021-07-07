«Как электросамокат на воде»: новое развлечение в Москве — мини-боаты

На борту дредноута-боата сам создатель «речной флотилии» и капитан Никита Мару. Фото: Андрей АБРАМОВ

- Добро пожаловать на Московское море!

Мы в Строгинской пойме. 33-летний Никита Мару показывает свою флотилию мини-боатов (boat - «лодка» с англ.). Это компактные катера на электрической тяге. Их молодой человек мастерит сам. С берега выглядит как детская игрушка. Особенно комично торчит из ялика голова капитана.

Думал, со своим ростом в два метра в лодку не влезу. Однако уселся с комфортом. По центру маленький штурвал из древесины. Рядом пара тумблеров. Первый - зажигание, второй - чем сильнее выкрутишь, тем быстрее вращается мотор.

С управлением разобрался за минуту. Еще пять минут понадобилось, чтобы почувствовать баланс. Если вы ходили на байдарках, вам знакомо это ощущение. Только с мини-боатом все же проще.

Рядом прошла небольшая яхта - в Строгине на чем только не катаются. Я было напрягся: сейчас волна нарушит равновесие. Но мини-боат легко проглотил водный вал.

Сейчас в личной флотилии Никиты четыре корабля. Фото: Андрей АБРАМОВ

Хочется сравнить по удобству с электросамокатом: осваиваешь быстро, управляешь сам, эмоций масса. Одной рукой держишь штурвал, второй мобильник, чтобы снимать красоты Серебряного Бора. Каждому туристу Никита выдает рацию, чтобы не перекрикиваться на воде, а спокойно координировать маршрут.

- За три года пока никто не перевернулся. Один парень только решил самостоятельно выбраться из лодки у берега и выпал. А я его предупреждал, чтобы меня подождал! - рассказывает Никита.

Цена вопроса. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

МИР ЛЕТА НА ВОДЕ

Каждый мини-боат, как и большие суда, имеет название. Флагман флотилии - «Бетти». Есть «Хакудо» в честь японского духа - покровителя кораблестроения. «Фиделио» - кодовое слово из фильма «С широко закрытыми глазами». «Лилу» - по персонажу Миллы Йовович из бессоновского «Пятого элемента».

Раньше Никита был инженером-проектировщиком в строительной корпорации. Но офисное однообразие разочаровало.

- Три года назад смотрел YouTube. Наткнулся на канал американца, который мастерит такие лодки. Я влюбился в этот проект! - рассказывает Никита Мару. - Купил чертеж за 100$, доработал его. Первый сезон катался сам - открыл для себя новую Москву, мир лета на воде. Даже не представлял, что в столице такая насыщенная акватория.

На экскурсии по Серебряному бору приходят москвичи и туристы. Фото: Андрей АБРАМОВ

Через год Никита собрал еще несколько мини-боатов и запустил экомаршрут вокруг Серебряного Бора. На экскурсии стали приходить москвичи И туристы. Были ребята из Европы, США, Мексики, Японии. Чтобы начинание превратилось в бизнес, москвичу еще раз пришлось заплатить американцу, который придумал мини-боаты. Цену молодой человек не разглашает - коммерческая тайна.

- Конечно, можно было просто украсть проект и выдавать его за свой. Но это не мой стиль жизни. Сейчас я получаю патент на мини-боат в России.

Управляешь нехитрым судном с помощью такого штурвальчика. Фото: Андрей АБРАМОВ

С МЧС ПОДРУЖИЛИСЬ

Сезон мини-боатов длится с мая по октябрь. Остальное время года Никита делает съемки с квадрокоптера и водит экскурсии на лыжах по Серебряному Бору.

В Строгинской акватории стало на один вид кораблей больше. Фото: Андрей АБРАМОВ

Корпус лодки собран из влагостойкой березовой фанеры и обит стеклотканью. Это пленка из тончайших стеклянных нитей, которая придает прочность. Сверху несколько слоев эпоксидной смолы. Двигатель - лодочный электромотор, такие продают в рыболовном магазине. Его пришлось переделать и напечатать один из узлов на 3D-принтере - чтобы штурвал мог им управлять.

Строгинский затон постоянно патрулируют катера ГИМСа - инспекции по маломерным судам. Но к Никите и его лодкам у них претензий нет.

Мини-боат «выжимает» на воде до 6 км/час. Фото: Андрей АБРАМОВ

- С юридической точки зрения мини-боат не подходит под критерии маломерного судна (слишком маленький. - Ред.). Грубо говоря, у меня надувной матрас с моторчиком. Интересовались спасатели МЧС на берегу. Но за три года мы с ними подружились. Знают, что у меня ни одного ЧП не было, всегда машут нам с берега, - рассказывает Никита.