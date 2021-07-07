В Германии нашли самое древнее украшение неандертальцев

Кость покрыта сложным геометрическим узором из параллельных линий. Это находка доказывает тот факт, что неандертальцы обладали зачатками абстрактного мышления

Немецкие археологи обнаружили самый древний на сегодня предмет первобытного искусства. Артефакт был найден в пещере Айнхорнхеле («Пещера единорога») на севере Германии в Нижней Саксонии. Около 100 тысяч лет назад ее заселили неандертальцы. Речь идет о статуэтке, выполненной из оленьей кости и украшенной геометрическим орнаментом. Подробности были опубликованы в научном журнале Nature Ecology&Evolution.

«Кость покрыта сложным геометрическим узором из параллельных линий. Это находка доказывает тот факт, что неандертальцы обладали зачатками абстрактного мышления: они были в состоянии создавать произведения искусства с символическим значением задолго до появления кроманьонцев в Центральной Европе», - отмечают исследователи в своей публикации.

Размер кости очень маленький - 5,7 х 4 х3,1 см. Узор, как отмечают специалисты, изучавшие артефакт, явно был продуман. Об этом говорит наклон линий и глубина надрезов. Кроме того, сам процесс резьбы был довольно трудоемкий: чтобы нанести узор необходимо было сначала отварить кость, чтобы ее поверхность стала мягче. Археологи пришли к выводу, что этот предмет вряд ли имел какое-то практическое применение в силу своего небольшого размера и, скорее всего, использовался как украшение.

Ученые долгое время сомневались, что неандертальцы были способны создавать символические предметы. Более того, возникали вопросы относительно того, а обладали ли они вообще абстрактным мышлением.

Впрочем археологи в последнее время стали все больше сомневаться в этой гипотезе. И эта кость, украшенная вырезанным узором, как раз еще одно тому доказательство. Также выдвигалось предположение, что на неандертальцев могли повлиять кроманьонцы. Но они появились впервые в Юго-Восточной Европе только 45 тысяч лет назад и, соответственно, не могли повлиять на творчество тех, кто жил в районе пещеры Айнхорнхеле.

Ранее специалисты уже находили простейшие украшения, изготовленные неандертальцами из зубов животных. Но они были найдены на месте поздних стоянок во Франции. Да и к тому моменту Европа уже была заселена кроманьонцами. Еще одним доказательством «развитости» неандертальцев стали наскальные рисунки, обнаруженные не так давно в Испании. Им около 65 тысяч лет.