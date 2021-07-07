Эстафету газа сегодня принимало мордовское село

Фото: пресс-служба АО "Газпром газораспределение Саранск"

7 июля жители мордовского села Козловка в Ромодановском районе стали участниками большого праздника — их дома получили возможность подключиться к сетевому природному газу. ООО «Газпром межрегионгаз» закончил строительство поселкового газопровода.

Фото: пресс-служба АО "Газпром газораспределение Саранск"

Практически все жители села Козловка — и стар, и млад — пришли на церемонию.

«Мне вспомнилось, как 60 лет назад мы проводили свет во всем селе. Это был праздник! Будучи совсем маленькими, мы помогали отцам и старшим братьям, - рассказал житель села, ветеран труда Николай Чижков. — И вот теперь у нас, в нашем маленьком селе, провели газ. До сих пор не верится, честно говоря! Помню, сидели и разговаривали на кухне о том, что газ для нас — несбыточная мечта. Но это свершилось, и для нас сегодняшнее мероприятие — историческое событие».

Действительно, газификация Мордовии началась более 60 лет назад, когда было завершено строительство магистрального газопровода Саратов-Горький и газопровода-отвода к Саранску. В сентябре 1960 года на площади в центре столицы республики был торжественно зажжен газовый факел. Тогда природный газ позволил отказаться от завоза угля, транспортировка которого обходилась слишком дорого. Были газифицированы промышленные предприятия и дома жителей только в городе Саранске, но уже в 1962-1964 годах газ пришел в соседние с Ромодановским районы — Рузаевский и Чамзинский.

— Сегодня показатель газификации в республике один из самых высоких в стране – 93,6%, – отметил генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. – Выполняя поручение Президента Владимира Путина и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, мы провели большую работу в мае-июне, посчитав количество негазифицированных домовладений в газифицированных населенных пунктах. В короткое время подвести газ мы сможем примерно в 9100 домов. А это значит, что большое количество жителей Мордовии могут получить газ в ближайшее время!

О том, что Мордовия будет газифицирована на 100% говорит участие республики в Программе развития газификации и газоснабжения регионов РФ ПАО «Газпром» на 2021 – 2025 годы, которая была подписана в конце 2020 года врио Главы Республики Артемом Здуновым:

— В Мордовии очень многое сделано по газификации, но появляются новые поселки, жизнь не стоит на месте. У нас ещё 39 населённых пунктов, которые нужно газифицировать — все они у нас входят в программу. Благодарим руководство «Газпрома» за поддержку. Будем работать!

Фото: пресс-служба АО "Газпром газораспределение Саранск"

На чистое топливо в регионе перейдут более тысячи домов и квартир. В программу газификации Мордовской Республики до 2025 года «Газпромом» будет вложено 2,4 млрд рублей.

Символический факел газовой эстафеты зажгли электрогазосварщик Владимир Маврин, двукратный победитель республиканского конкурса «Лучший сварщик», Врио Главы Мордовии Артём Здунов и генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. Маленький населенный пункт Мордовии — село Козловка — принял «Эстафету газа». На очереди — Пензенская область.