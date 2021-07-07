Эксперты назвали российский антиковидный препарат, которому доверяют 81% потребителей

Фото: Иван МАКЕЕВ

Второй год весь мир живет в условиях пандемии коронавируса. Ситуация то начинает улучшаться, то вновь требует новых ограничений. Тренды этого лета - новый рост заболеваемости во многих регионах России, третья волна ковида, появление еще более злого индийского штамма и массовая вакцинация (в России сейчас доступны уже четыре сертифицированные вакцины - «Спутник V», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт»).

Напомним, в новейшей версии рекомендаций по лечению и профилактике COVID-19 (она уже одиннадцатая по счету, опубликована в мае 2021 года) фигурируют четыре препарата:

- фавипиравир (японский препарат, изначально разработанный для лечения гриппа),

- ремдесивир (разработка США, используется для лечения пациентов с ковидом, которым по состоянию здоровья уже требуется госпитализация и кислород),

- умифеновир (он же Арбидол),

- интерферон-альфа (изначально используется для лечения гепатита С, но при этом лекарство оказалось эффективным и при ковиде - оно снижает вирусную нагрузку в дыхательных путях зараженных. В России это средство также выпускается в виде назального спрея Генферон лайт.

Ранее российские медики исключили из этого списка (вслед за ВОЗ) еще несколько препаратов. Так, в десятой версии рекомендаций фигурировал гидроксихлорохин. В девятой - азитромицин (в сочетании с тем же гидроксихлорохином). В ходе детальных исследований в разных странах их эффективность в лечении пациентов с ковидом никто не доказал.

При этом уже более 120 исследований в Китае, США, Европе и других странах мира доказали эффективность при лечении и профилактике коронавируса российского препарата «Арбидол».

А теперь стали известны результаты еще одного интересного исследования - специалисты вычислили индекс потребительской лояльности (NPS) этого препарата.

КАК И ЗАЧЕМ ЭТО СЧИТАЮТ

Этот самый индекс (NPS - Net Promoter Score) экономисты начали измерять в середине 2000-х. Очень быстро выяснилось, что высокая лояльность клиентов - показатель конкурентоспособности и востребованности продукта. На российском рынке эту технологию для анализа используют многие крупнейшие бренды - сотовые компании, банки, страховые компании, интернет-магазины, авиакомпании и др.

Процедура подсчета NPS проста. Потребителей просят ответить на вопрос - «Порекомендуете ли вы наш продукт своим родным и знакомым?» Респондент должен оценить такую вероятность по шкале от 0 до 10. Далее все эти люди делятся на три категории по долям. Потребители, поставившие компании от 0 до 6 баллов, - так называемые «критики». 7-8 - нейтральные граждане. 9-10 - сторонники, они же промоутеры. Собственно, сам индекс лояльности вычисляют, отняв от процента сторонников процент критиков.

Например, в случае с Арбидолом цифры таковы: 81% из 2 тысяч опрошенных потребителей выставили препарату высшие баллы - 9 и 10, а вот критиков оказалось в разы меньше - всего 9%.

81% минус 9% = 72%.

ТРИ «КИТА»

Три основных качества препарата, о которых говорят потребители: эффективность, безопасность, ценовая доступность.

По экономической науке 72% это просто великолепный результат. Например, примерно тот де уровень лояльности среди потребителей имеет продукция всемирно известной фирмы Apple, которая производит смартфоны, ноутбуки и прочие гаджеты. В этом же диапазоне от 60 до 80% - популярные международные бренды Facebook, Amazon, Google, Harley Davidson.

При этом надо заметить, что средний NPS в разных отраслях весьма отличается, на это влияет множество разных факторов. Например, если средний индекс лояльности для торговых сетей 58%, то для фармацевтики - 28%. Очень сложно на рынке лекарственных препаратов - с высокой конкуренцией и большим количеством субъективных факторов - добиться высокого уровня доверия потребителей. Поэтому цифра 72% - дорогого стоит.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Профессор кафедры фармакологии ПМГМУ имени Сеченова, доктор медицинских наук Елена Карева. Фото: из личного архива

- Честно говоря, меня подобные результаты исследования лояльности не удивляют, - говорит профессор кафедры фармакологии ПМГМУ имени Сеченова, доктор медицинских наук Елена Карева. - Все-таки Арбидол уже давно зарекомендовал себя не только в России. С 2013 года было проведено огромное количество различных зарубежных исследований, которые подтверждали эффективность нашего отечественного препарата при лечении и профилактике различных острых респираторных вирусных инфекций, в том числе тяжелых. И даже немного обидно, что первыми доказали эффективное применение умифеновира при ковиде вовсе не наши специалисты, а заграничные - в частности, австралийцы.

Специалисты много раз объясняли, как действует коронавирус - попадая в организм человека, он имитирует «вкусные» белки и клетка сама захватывает его. А уже после попадания ковида в клетку начинаются новые химические процессы, в финале которых - бурное размножение коронавируса внутри.

- Умифеновир уникален тем, что он прерывает работу коронавируса внутри клетки, не дает ему вступить в реакцию, - объясняет фармаколог. - Именно поэтому он стоит особняком среди препаратов широкого спектра. Он одинаково эффективен и при обычных ОРВИ, и при тяжелых, вроде гриппа и того же коронавируса. Врачи назначают его, потому что за много лет применения мы четко знаем, как работает этот препарат, он многократно изучен, в отличие от всяких новых лекарств. И не имеет побочных эффектов.

- Сейчас много говорят о новом, индийском штамме коронавируса, который люди переносят еще тяжелее.

- У любого штамма вируса всегда одинаковое развитие внутри клетки. Так что, если вовремя принимать лекарство, не запуская процесс, риск заболеть тяжело сводится к минимуму.

Пациентам, которые уже переболели коронавирусом многие эксперты рекомендуют восстанавливать истощенные ресурсы организма с помощью Компливита - комплекса, в который входят 11 витаминов и 8 минералов.