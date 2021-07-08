«Не только в носу»: ученые обнаружили в организме человека еще один «инкубатор», где активно размножается коронавирус

С первых дней эпидемии ковид диагностируют по мазкам из носоглотки — именно там «приземляются», закрепляются и начинают активно размножаться вирусные частицы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С первых дней эпидемии ковид диагностируют по мазкам из носоглотки — именно там «приземляются», закрепляются и начинают активно размножаться вирусные частицы. Но, похоже, это не единственный резервуар-инкубатор SARS-CoV-2. Исследователи Медицинской школы Университета Сан-Паулу (Бразилия) опубликовали научную работу, где показано еще одно излюбленное место «обитания» и репликации (размножения) коронавируса. Это слюнные железы человека: околоушные, поднижнечелюстные и малые.

Ученые с помощью различных высокотехнологичных методов исследовали ткани таких желез у погибших от ковида больных. Среди них было 13 женщин и 11 мужчин, средний возраст около 53-х лет. В 75% случаев в изученных образцах обнаружен SARS-CoV-2.

- Ультраструктурный анализ показал сферические вирусные частицы размером 70–100 нм, соответствующие по размеру и форме семейству Coronaviridae, в цитоплазме выстилки протоков, ацинарных клетках и просвете протоков слюнных желез, - пишут авторы научной статьи.

Также обнаружились свидетельства репликации (размножения) вирусных частиц в клетках слюнных желез.

ВЫВОДЫ УЧЕНЫХ

Слюнные железы, очевидно, являются резервуаром для SARS-CoV-2, отмечают исследователи. Из этого следуют два вывода.

- Во-первых, по всей видимости, можно создать высокоточный и в то же время менее травмирующий метод диагностики COVID-19 (по сравнению с глубоким забором материала из носа и ротоглотки для мазков).

- Во-вторых, новые данные о размножении вируса в слюнных железах и концентрации вирусных частиц в слюне «подчеркивают роль этой биологической жидкости в распространении болезни», обращают внимание авторы научной статьи. Что лишний раз подтверждает важность масок и респираторов, надетых как на больных людей (для снижения распространения инфекции), так и на здоровых (для самозащиты).