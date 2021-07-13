Как спасли коньяк из Коктебеля

Автор фото: Андрей АБРАМОВ

Он положил начало антиалкогольной кампании, в ходе которой отечественные винная и коньячная отрасли понесли невосполнимые потери: более трети виноградников страны были вырублены за несколько месяцев. И лишь чудо спасло коктебельские лозы, произрастающие на склонах потухшего вулкана Кара-Даг — из этого винограда с 60-х годов прошлого века производятся старейшие отечественные коньяки.

Предпосылки к антиалкогольной кампании середины 80-х безусловно были: в стране «развитого социализма» потребление спиртных напитков достигло масштабов, беспрецедентных за всю историю. Ни во времена Российской империи, ни в тяжёлые десятилетия сталинской власти потребление чистого алкоголя не превышало 5 литров на человека в год, а в 1985 году этот показатель только по зарегистрированному спиртному превзошёл 10,5 литров, а с учётом самогоноварения составлял все 14. Наиболее тревожным было соотношение характера напитков внутри этой цифры: в то время как, например, во Франции на душу населения приходилось всего 6 л крепких напитков, а вина и пива 90 и 44 литра соответственно, то в СССР образца 1985 года вино составляло лишь 19 литров, а пиво 23, в то время как крепких напитков за год употреблялось целых 11 литров.

Однако, вскоре после начала кампании стало ясно, что её реальная цель заключается не в борьбе с пьянством, а в полном искоренении из жизни советского человека привычки употреблять алкогольные напитки. Лучше всего это формулировал тогдашний второй секретарь ЦК КПСС Егор Лигачёв: «…наша задача не в том, чтобы научить людей пить культурно, а в том, чтобы научить не пить вовсе».

Настоящая сокровищница отечественного виноделия — Крым — пострадала больше всего. Беспощадно была вырублена половина уникальных местных виноградников с не имеющими аналогов в мире сортами винограда. Угроза нависла и над коктебельскими виноградниками, дававшими сырьё для организованного сразу после войны винодельческого совхоза, который положил начало старейшему в стране коньячному производству под маркой «Коктебель». Именно из винограда с этих уникальных лоз, выросших на богатых минералами и полезными микроэлементами вулканических почвах, были получены первые коньячные дистилляты, заложенные в бочки в начале 60-х годов прошлого века и использующиеся при создании коктебельских коньяков 25- и 30-летней выдержки до сих пор. Ситуацию спас… писатель Сименон.

Автор фото: Андрей АБРАМОВ

В принципе варварская кампания по уничтожению виноделия вызвала мощный резонанс не только в стране, но и в мире: генеральному секретарю Михаилу Горбачёву приходило множество обращений, писем и телеграмм в основном из винодельческих регионов мира — Франции, Испании и Италии — с просьбой не уничтожать крымские виноградники как наследие мировой винной культуры. Но генсек был непоколебим и лишь случайность, произошедшая за 2 дня до начала вырубки, спасла коктебельские коньяки. О готовящемся уничтожении стало известно «большому другу советского народа», знаменитому французскому писателю Жоржу Сименону, создателю столь любимого поколениями образа комиссара Мэгре.

Сименон неоднократно заявлял в интервью, что его любимыми напитками были и остаются фламандский кальвадос и коктебельский коньяк, который он называл «напиток со склонов вулкана». При этом Сименон был одним из любимых писателей Горбачёва, чем не преминул воспользоваться для спасения своего фаворита. «… Мы знаем Вас как умного и взвешенного лидера, — писал Сименон Горбачёву, — и оттого вдвойне непонятно Ваше желание уничтожить величайший, божественный дар человечеству — удивительные виноградники Коктебеля — в мире нет подобного места, где плодоносит лоза на склонах вулкана… Лоза — источник жизни и в стремлении убить её заключены варварство и жестокость — даже немцы, придя во Францию во вторую мировую войну, оставили наши виноградники нетронутыми. Как же можно уничтожать собственное богатство, как можно уничтожать самих себя?»

По словам биографов, письмо пришло вечером, и взволнованный Горбачёв после прочтения сразу лёг спать, а ночью ему приснился кошмар: фашисты в эсесовской форме жгли огнемётами виноградники на склонах высокой горы… Генсек воспринял это как дурной знак и наутро отдал команду оставить в покое коктебельские виноградные лозы.

Говорят, что случайность есть проявление непознанной закономерности. Возможно, именно благодаря этому почти случайному событию мы до сих пор имеем возможность дегустировать старейшие в России, серийно выпускающиеся 25- и 30-летние коньяки из Коктебеля, а склоны Кара-Дага каждое лето продолжают покрываться зеленью уникальных виноградных лоз…