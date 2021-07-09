Чем занять ребенка летом?

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Я ВЗРОСЛЫЙ!

Поговорим о том, что не расскажут в школе. Например, как обрести уверенность в себе, решиться на изменения и жить по своим правилам.

"Школа юного кондитера. Как открыть свой сладкий бизнес после школы"

Автор книги открыла свой бизнес, когда еще даже не закончила обычную школу. Поэтому сколько бы вам ни было лет, учиться готовить, наслаждаться потрясающими вкусами и зарабатывать на этом никогда не поздно.

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"Без страха. Как преодолеть тревоги и страхи, чтобы реализовать мечты"

Чувствуете, что сидит на обочине собственной жизни, боитесь реализовать свои цели и мечты? Многие подростки сталкивается с такими проблемами ежедневно. Пора что-то менять! И мы расскажем, как.

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"Букетный период. Фруктовые букеты и цветочные подарки на праздник своими руками"

Еще одна успешная бизнес-история. Если хотите попробовать себя в модной фуд-флористике и удивить всех оригинальными и съедобными композициями, то вам сюда. Вы научитесь составлять аппетитные букеты, освоите работу с хрупкими ингредиентами, сможете придумывать собственные комбинации вкусов и текстур.

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«Мой первый блин. Рецепты простых блюд, которые получаются с первого раза». Кулинарные комиксы

Пригласили в гости большую компанию и считаете заказ готовой еды на дом так себе идеей? Самое время научиться готовить универсальные блюда, которые понравятся всем. Первый в России кулинарный комикс с рецептами, которые сможет приготовить даже новичок.

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