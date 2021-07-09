LG Electronics (LG) стала первой компанией из бизнес-сообщества, которая присоединилась к уникальной корпоративной акции «Рак боится смелых: Убедись, что ты здоров!», проходящей в рамках национального проекта «Здравоохранение» при поддержке АНО «Национальные приоритеты», НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина и Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Корпоративная акция прошла на заводе LG в Рузском районе Московской области. Благодаря организации мобильного онкоскрининга и выездной врачебной бригады из НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, свое здоровье смогли проверить более 100 сотрудников завода и гостей. Они не только бесплатно прошли обследование на раннюю диагностику новообразований, но и получили консультацию ведущих онкологов страны. Президент LG Electronics в России и странах СНГ г-н ЕнгНам Ро (YoungNam Roh), прошел диагностику одним из первых, показав своим примером, важность регулярного чек-апа здоровья. Ранее г-н Ро привился российской вакциной Cпутник V, и впервые стал донором крови в России, а до этого он регулярно сдавал кровь в Корее.

В дальнейшем при содействии Российского Красного Креста корпоративная практика по профилактике и диагностике онкологических заболеваний будет тиражирована на другие предприятия.

В акции «Рак боится смелых: Убедись, что ты здоров!» приняли участие: заместитель генерального директора АНО «Национальные приоритеты» Роман Камаев, заместитель директора НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России Татьяна Касьянова, председатель ВОД «Волонтеры-медики» Мария Якунчикова и заместитель председателя Российского Красного Креста Александр Плаксин. Также мероприятие поддержали послы добрых дел и друзья компании LG - телеведущие Юлия Барановская, Екатерина Одинцова и Ольга Орлова, дизайнер Алиса Толкачева, а также представители Z поколения - известные тик-токеры @mimimizhka и @persik.

Став партнером АНО «Национальные приоритеты» в этом году, LG Electronics внедряет в корпоративные мероприятия культуру регулярных проверок здоровья и активно ведет масштабную просветительскую деятельность в области профосмотров и диспансеризации среди сотрудников компаний и участников добрых акций. Таким образом, укрепляя и сохраняя свое здоровье, сотрудники LG Electronics становятся благополучателями национального проекта «Здравоохранение», основная цель которого - доступная медицинская помощь для каждого жителя страны.

Завершающей частью мероприятия стал круглый стол на тему «Профилактика онкологических заболеваний», на котором ведущие специалисты в области онкологии поделились рекомендациями о том, как снизить риск заболевания и сохранить свое здоровье, а также рассказали о самых распространенных мифах и заблуждениях о раке. Кроме того, волонтеры-медики для сотрудников провели специальные мастер-классы по самодиагностике рака молочной железы и меланомы.

«Помощь и поддержка здоровья людей для LG уже давно стали частью корпоративной культуры, мы постоянно проводим акции по добровольной сдаче крови даже в самое непростое время. Теперь мы расширяем диапазон нашей социальной активности и очень горды тем, что смогли присоединится к акции «Рак боится смелых: Убедись, что ты здоров!», которая направлена на борьбу с таким серьезным заболеванием» - отметил г-н ЕнгНам Ро (YoungNam Roh), Президент LG Electronics в России и странах СНГ.