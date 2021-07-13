Жена Уилла Смита призналась в употреблении наркотиков

Актриса и певица Джада Пинкетт-Смит Фото: REUTERS

Жена американского актера, режиссера и певца Уилла Смита Джада Пинкетт Смит рассказала, что во время съемок одного из фильмов употребляла наркотики, пишет Today.

По словам актрисы, более всего известной нашему зрителю по роли Ниобе в двух «Матрицах», неприятный инцидент с наркотиками произошел с ней на съемках картины «Чокнутый профессор» – после приема экстази Джада потеряла сознание на съемочной площадке.

Проблема якобы произошла из-за того, что ей попалась «испорченная таблетка», но больше она к наркотикам не притрагивалась.

Ранее с откровениями выступила дочь Уилла Смита, Уиллоу. Во время телешоу 20-летняя девушка, пошедшая по стопам своих родителей и уже успевшая сняться в нескольких фильмах, заявила, что является полиаморной.

Проще говоря, ей для комфортной жизни необходимо поддерживать отношения с несколькими партнерами одновременно. Уиллоу считает, что следовать принципам моногамии только потому, что так принято – в корне неверно.

Мать девушки поддерживает ее в убеждениях, называя свободу одной из важнейших составляющих правильных отношений, отец ситуацию не комментирует, а бабушка по материнской линии, актриса Эдриенн Банфилд-Джонс думает, что такое поведение внучки не что иное, как форма протеста, сконцентрированная на сексуальном поведении.