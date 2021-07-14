Яркий Лепс, элегантная Валерия и космическая Брежнева: Фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» собрал на одной сцене тиктокеров и звезд шоу-бизнеса

Уже 25 лет фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» притягивает любителей хорошей музыки не только со всей России, но и со всего мира. Фото предоставлено организаторами фестиваля.

Тысячи туристов приезжают в июне и в июле в Санкт-Петербург, чтобы полюбоваться на знаменитые белые ночи. Именно они дали название самому известному музыкальному событию Северной столицы. Уже 25 лет фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» притягивает меломанов не только со всей России, но и со всего мира. В разное время на его сцену выходили и легендарные мировые исполнители, и те, кто только делал первые шаги в профессиональной карьере. В этом году любимый зрителями всех возрастов праздник музыки продлился три дня: 9, 11 и 12 июля он дарил питерцам фейерверк хитов, встречи с популярными исполнителями и массу положительных эмоций.

Купившие билеты зрители до последнего волновались, что из-за пандемии коронавируса концерты могут отменить. Но, к счастью, фестиваль все же состоялся - при соблюдении всех мер, предписанных Роспотребнадзором. Его организаторы собрали максимально допустимое количество зрителей, и при этом тщательно позаботившись об их безопасности.

В этом году «Белые ночи Санкт-Петербурга» прошли при поддержке «Русского Радио», телеканала RU.TV и Министерства культуры РФ в обновленном формате. Впервые в истории легендарного фестиваля на одной сцене выступили и признанные звезды шоу-бизнеса, и молодые кумиры виртуального пространства. Вместе с исполнителями, покоряющими многомилионные теле- и радиоэфиры, перед зрителями появились самые яркие представители музыкальной интернет-индустрии, популярные блогеры и тиктокеры с не менее впечатляющей многомиллионной армией подписчиков в социальных сетях. С их помощью организаторы фестиваля решили привлечь молодежную аудиторию – и им это отлично удалось.

Ведущими второго фестивального дня стали Николай Басков и Елена Север. Фото предоставлено организаторами фестиваля.

Фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» получил поддержку на самом высоком уровне: свое приветствие его участникам, организаторам и гостям направил президент России Владимир Путин.

- Интересная программа, громкие имена участников и теплая, дружеская атмосфера уже стали визитной карточкой вашего музыкального смотра и неизменно привлекают к нему внимание поклонников современной эстрады. И конечно, это масштабное, красочное событие продолжает многолетние фестивальные, культурные традиции Санкт-Петербурга, обогащает их новыми идеями и творческими замыслами, - подчеркнул глава государства.

По мнению президента России, фестиваль объединяет людей из разных стран и неизменно проходит с большим успехом, радует зрителей выступлениями признанных звезд и молодых артистов. Владимир Путин поблагодарил руководство «Белых ночей Санкт-Петербурга» за организационную работу и пожелал незабываемых впечатлений его зрителям и участникам. Символично, что нынешний музыкальный форум стал очередным шагом к возрождению российской шоу-индустрии после непростого 2020 года, знаком надежды и веры в то, что пандемия COVID-19 будет побеждена.

СВЕЖАЯ СТРУЯ ОТ «ЗВЕЗД ХАЙПА»

С развитием соцсетей расстояние между исполнителем и слушателем сократилось: молодые артисты пробивают дорогу к своим поклонникам, минуя ротации на радио и телевидении. Благодаря Инстаграму, YouTube и TikTok заявить о себе миру без помощи продюсеров и дополнительного финансирования стало гораздо проще. Своим примером это доказали участники первого дня фестиваля. Во время концерта, который прошел под названием «Звезды хайпа», на сцену вышли герои сегодняшнего дня – бескопромиссные звезды соцсетей, привлекающие поклонников эмоциональностью и искренностью.

ЮрКисс подарил зрителям фестиваля свой новый хит. Фото: Алена ЯШИНА.

Свои хиты исполнили нынешние кумиры подростков - Даня Милохин, Люся Чеботина, Andro, Dava, Elman, ВладиМир, Gafur, Артём Качер, Артур Бабич, ЮрКисс, Асия, Лана Свит, Alex&Rus, Ева Тимуш, Катя Адушкина, Kruch. Перед концертом все его участники прошли по красной дорожке и пообщались с фанатами. Сэлфи, шутки, улыбки, ответы на вопросы – атмосфера была по-настоящему непринужденной. Зрители сравнивали яркие образы исполнителей и спорили, кому из них больше всего удалось удивить публику. Ведущими этого вечера стали ЮрКисс и Люся Чеботина, оба появившиеся в эффектных нарядах черного цвета. ЮрКисс выбрал классический пиджак, а Люся блистала в мини-платье со шнуровкой и смелыми вырезами, обнажившими ее стройную талию.

ТОПУРИЮ НЕ УЗНАТЬ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ СЫНА

Второй день фестиваля подарил зрителям встречу с любимыми звездами шоу-бизнеса. Концерт «Григорий Лепс собирает друзей» объединил таких востребованных и популярных артистов как Валерия, Вера Брежнева, Николай Басков, Диана Арбенина, Дима Билан, Artik&Asti, A'Studio, Александр Панайотов, Dенис Клявер, группа «Земляне», Дмитрий Маликов, Слава, Стас Пьеха, Ирина Дубцова. Ведущими концерта стали Николай Басков и Елена Север.

Концерт «Григорий Лепс собирает друзей» объединил самых востребованных и популярных артистов. Фото предоставлено организаторами фестиваля.

- Фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» – это очень яркое событие, которое неизменно любимо и артистами, и зрителями, – рассказала после шоу певица Елена Север. – Это прекрасная музыка, невероятная атмосфера и в зале, и на сцене. Я очень рада выступить в роли ведущей этого грандиозного события, поприветствовать коллег, с которыми мы, к сожалению, сегодня видимся не так часто. Организаторы и гости соблюдали все меры безопасности, за что я хотела бы отдельно их поблагодарить.

Звездные красавицы демонстрировали на сцене наряды один ярче другого. Больше всех зрителей поразила молодая мама Кети Топурия. Солистка группы «А-Студио» в январе этого года родила второго ребенка: певица подарила сына своему мужу, бизнесмену Льву Деньгову. Малыша нахвали Адамом. Долго засиживаться в декрете Кети не стала, и спустя пять месяцев после родов на сцене «Белых ночей» похвасталась стройной фигурой в обтягивающем голубом комбинезоне. Эффектным дополнением образа стала пышная прическа: кудряшки настолько преобразили Кети Топурию, что зрители узнали ее с большим трудом.

Кети Топурия вышла на сцену в новом образе - и зрители с трудом узнали ее. Фото предоставлено организаторами фестиваля.

Восхищенные взгляды вызвало появление на сцене Веры Брежневой. Экс-«ВИА Гра» по праву считается одной из самых красивых певиц отечественного шоу-бизнеса. В этот раз Вера выбрала космический образ, никого не оставивший равнодушным. Серебристое мини-платье звезды, расшитое пайетками, не скрывало точеных изгибов ее фигуры. Соперничать с Брежновой могла разве что певица Валерия, которая в свои 53 года продолжает поражать невероятной стройностью, молодостью и красотой. Классическое черное платье с белым бантом на плече только добавило артистке элегантности.

- Восторг! Спасибо за концерт. Особенно порадовал Лепс - пел живьём, взорвал зал, просто огонь! - поделился своими эмоциями зритель шоу Евгений. - Огромный поток сильной энергетики от него. Концерт продолжался пять часов - супер!

Любимые зрителями композиции хозяин вечера Григорий Лепс исполнил дуэтом с Ани Лорак, Владимиром Пресняковым, Еленой Север, Тимуром Родригезом, ЮрКиссом, Vlade Kay и другими исполнителями.

- Большая честь находиться на одной сцене и выступать с Вами. Спасибо за такую возможность, Григорий Викторович, - написал после концерта в Инстаграме ЮрКисс.

Валерия выбрала для выступления элегантный черно-белый наряд. Фото предоставлено организаторами фестиваля.

Третий день фестиваля стал настоящим праздником музыки: шоу «Хит на все времена» собрал самые любимые слушателями композиции разных лет. На сцене звучали песни, выбранные хит-парадами многомиллионной аудитории «Русского Радио». Перед зрителями выступили Валерия, Ёлка, Лев Лещенко, Денис Майданов, «Дискотека Авария», Дмитрий Маликов, Доминик Джокер, Елена Север, группа «Земляне», Александр Буйнов, Маша Вебер, Таисия Повалий. Они исполнили песни, которые изо дня в день дарят слушателям прекрасное настроение и напоминают, что «всё будет хорошо».

КСТАТИ

Легендарный состав «Землян» может воссоединиться

Одной из главных интриг фестиваля стало совместное заявление бывших звезд группы «Земляне» о том, что легендарный музыкальный коллектив может воссоединиться. Владелец холдинга «Русская Медиагруппа» Владимир Киселев и гитарист Игорь Романов после концерта признались, что не прочь вновь выступить вместе.

- Киселев и Романов стояли у истоков легендарного музыкального коллектива «Земляне», недавно отпраздновавшего 40-летие и который на сегодняшний день выступает новым составом. На вопрос, связана ли их встреча с тем, что в ближайшем будущем группа «Земляне» вновь исполнит свои самые громкие хиты старым составом, артисты уклончиво ответили, что не исключают и такого развития ситуации, – сообщили организаторы фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга».

«Визитной карточкой» группы "Земляне" и по сей день остается песня «Трава у дома», признанная гимном советской и российской космонавтики. Фото предоставлено организаторами фестиваля

Группа «Земляне» стала первым советским коллективом, добавившим к своему статусу приставку «рок». Ее самыми известными музыкантами остаются гитарист Игорь Романов (он играл в «Землянах» до 1985 года) и барабанщик Владимир Киселев, участвовавший в группе до 1988 года. Позже Киселев сменил концертную деятельность на административную и продюсерскую работу.

Самыми популярными песнями группы «Земляне» стали «Каскадеры», «Взлетная полоса», «Красный конь», «Поверь в мечту», «Путь домой». Главным хитом и «визитной карточкой» группы и по сей день остается песня «Трава у дома», признанная гимном советской и российской космонавтики. Общий тираж пластинок группы, выпущенных только фирмой «Мелодия», составил около 15 миллионов экземпляров.

СПРАВКА «КП»

От Хулио Иглесиаса до «Scorpions»

Впервые фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» прошел в 1992 году. Его главной особенностью стал абсолютно демократичный формат: вместе с начинающими исполнителями на сцену выходили звезды российской и мировой музыки. В разные годы гостями фестиваля были легенды зарубежного шоу-бизнеса - группы «A-Ha», «Deep Purple», «Status Quo», «Scorpions», «Whitesnake», «The Jacksons», певицы Пола Абдул, Анастэйша, Сара Коннор, исполнители Баста Раймс, Эрос Рамазотти, Джо Кокер, Хосе Каррерас, Крис Ри, Брайан Мэй, Хулио Иглесиас, Ринго Стар, актеры Кевин Костнер и Ален Делон.