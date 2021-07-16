Отпуск с видом на банкротство: переживут ли турфирмы это лето

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Мало туристам напастей, связанных с ковидом, так тут еще и новые. Приостановила обслуживание клиентов греческая Mouzenidis Travel Greece, у россиян подвисло туров, по оценкам, примерно на миллиард рублей. Велики шансы, что получить назад эти деньги уже не удастся.

Как объясняют источники в турсекторе, через «Музенидис» наши турагенты в основном отправляли «дорогих» туристов, требовательных к условиям и качеству отдыха. Если уж с VIP-путешествиями такие проблемы, то чего ждать обычным туристам? Представители турбизнеса по понятным причинам комментируют эту тему неохотно, но все чаще возникает вопрос — не начнется ли и в нашей туротрасли череда банкротств и чем это грозит туристам?

-В отрасли действительно серьезный кризис - как по внешним, так и по внутренним причинам. В этом году наши туроператоры должны выполнить свои обязательства еще за 2020 год. Им на это в прошлом году была дана отсрочка — но так или иначе они должны либо отправить туристов в уже оплаченные туры, либо вернуть деньги. Уже очевидно, что не все в нынешней ситуации смогут это сделать, возможны банкротства, - пояснил корреспонденту «КП» председатель правления конфедерации обществ потребителей (КонФОП) Дмитрий Янин. - А банкротство — очень плохой вариант для туриста, защититься от него невозможно, люди потеряют свои деньги. Даже если будут выигрывать суды, потратив на это время и деньги. Тут надо понимать, что сейчас речь идет не о мошенничествах и умышленном обмане, а о том, что бизнес реально убит ковидом.

Председатель правления конфедерации обществ потребителей (КонФОП) Дмитрий Янин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

И к чему же готовиться?

-Вселяет надежду то, что российские власти все же разрешили турфирмам продажу туров по ряду массовых зарубежных направлений. Это даст возможность немного поправить финансовое положение и, как минимум, отправить хотя бы часть «прошлогодних» туристов именно туда, куда они хотели, - говорит Янин.

Тут, правда, тоже не без проблем — связанных с тем, что и многие зарубежные туроператоры полтора года фактически не работали, потому теперь испытывают трудности. Чему свидетельство — история с Mouzenidis Travel. Mouzenidis Group — одна из крупнейших компаний в сфере российско-греческого туризма — пострадала от коронавируса еще и самым прямым и банальным образом: от последствий этой болезни умер президент холдинга, Борис Музенидис.

Почему бы на внутренних турах не заработать, как на зарубежных? Эксперты называют сразу несколько причин. Во-первых, россияне вбили себе в голову, что летом надо отдыхать на море. Наши же традиционные отечественные пляжные курорты не в состоянии даже чисто теоретически вместись те дополнительные порядка 10 миллионов человек, которые раньше разъезжались по зарубежным теплым морям (только на Турцию в 2019 году пришлось более 6 млн поездок). А если не теоретически — то предложения, которые бы по качеству удовлетворили избалованную европейским отдыхом публику, вообще в дефиците.

А во-вторых, в Крым и Сочи очень многие благополучно предпочитают ехать без турфирмы — снимают там что-нибудь самостоятельно и доезжают на собственном авто.

Что же делать туристам, обдумывающим сейчас планы на отпуск — и вовсе не горящих желанием остаться и без отдыха, и без денег?

-Тем, кто очень-очень боится и не хочет рисковать, я бы порекомендовал раздельное бронирование, - советует Дмитрий Янин. - То есть отдельно покупать авиабилет непосредственно у авиакомпании, отдельно бронировать отель. По массовым направлениям это обойдется дороже, чем при покупке пакетного тура, но зато вы не потеряете сразу все деньги, вложенные в отдых. А если направление не массовое — то разница будет и не слишком велика. Совет второй — не делать резких движений. Если вы уже много лет покупаете туры у одного и того же турагента и до сих пор он показывал себя с лучшей стороны, поговорите с ним, выслушайте его советы как профессионала, который сейчас наверняка более «в теме», чем вы. Не надо кидаться на с виду более выгодные предложения от фирм, через которые вы ни разу никуда не ездили. Если же у вас в турфирме зависли деньги еще с 2020 года, добивайтесь предоставления аналогичного тура хотя бы с доплатой — это лучше, чем ничего.