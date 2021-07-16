Российские роботы-полицейские будут следить за порядком в ОАЭ

В ОАЭ российского робота планируют использовать для поддержания порядка на территориях крупнейших торговых центров. Фото: promo-bot.ru

В крупнейших торговых центрах Абу-Даби (Арабские Эмираты) замечены разработанные в Перми роботы.

На сайте компании они рекламируются, как роботы-официанты, дезинфекторы, промоутеры, гиды, консультанты, но в ОАЭ отечественную разработку планируют использовать для поддержания порядка на территориях крупнейших торговых центров.

По информации разработчиков, их робот успешно отработал за границей целый год. В полиции ОАЭ он занимался патрулированием, видеонаблюдением за посетителями магазинов, а также измерял температуру тела у посетителей и продавцов.

Робот из карбона на платформе, как у китайского пылесоса, напичканный электроникой и камерами также научился говорить на английском и арабском языках.

Арабам он так понравился, что они решили его использовать также в отделах полиции Дубая, Шарджа и Аджмана.

Отметим, что у российской разработки есть конкуренты в Японии и Китае. Стоимость таких роботов более миллиона рублей.

Но шейхов эти цены не беспокоят: они планируют использовать как можно больше роботов в качестве электронных постовых: собираются загрузить в них электронные базы с цифровыми фотографиями мигрантов и туристов.

Известно, что все въезжающие в ОАЭ проходят на государственной границу обязательную процедуру биометрии. Благодаря этой базе, роботы-полицейские смогут узнавать приезжих на улицах ОАЭ.