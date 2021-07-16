«Я ее убью, вот увидите»: Во Фрязине водитель аптечной сети застрелил любовницу и свел счеты с жизнью

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Иван МАКЕЕВ

Днем в пятницу, 16 июля 2021, жителей многоэтажки в городе Фрязино Московской области напугали хлопки, похожие на выстрелы. В панике люди завалили звонками полицию и службу спасения. Через считанные минуты в доме были люди в форме. Но, увы, к тому времени спасать было уже некого. В одной из квартир обнаружили два трупа: хозяина квартиры, 56-летнего Валерия Королихина и его 46-летней сожительницы, Татьяны Туркиной. По версии следствия, мужчина убил женщину из охотничьего ружья, после чего свел счеты с жизнью.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», - сообщила сайту KP.ru Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области. - Тела направлены на экспертизу. На месте преступления изъято зарегистрированное ружье, которое принадлежало хозяину квартиры.

Предполагаемый убийца работал водителем аптечной сети, его любовница была домохозяйкой. По словам соседей, парочка часто злоупотребляла спиртным. Именно поэтому, когда в мае Валерий заглянул к соседям и заявил о своих планах убить сожительницу, никто всерьез это не воспринял.

- Мужчина неоднократно говорил соседям о своих намерениях застрелить сожительницу. По его словам, сделать это он хотел из-за страха что женщина уйдет от него к другому, - сообщил «КП» собственный источник в правоохранительных органах.

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