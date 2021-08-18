Как сэкономить при подготовке первоклассника к школе?

Младший сын в этом году станет первоклассником. Кто-то откладывает покупку рубашек-тетрадок-ручек-ранцев на 31 августа. Но я – опытный отец (мой старшенький школу уже закончил) и точно знаю, какой в конце лета будет ажиотаж. И не факт, что найдешь все необходимое.

ЧТО ПОКУПАТЬ? И ГДЕ?

Итак, накидаем генеральный план - что нужно для первоклассника:

а) одежда (костюм, несколько рубашек, свитер-водолазка, жилет, куртка, ветровка, пальто+спортивная форма для физкультуры+10 пар носков)

б) обувь (в чем ходить в школу в теплую/прохладную/сухую/дождливую/зимнюю погоду+сменка+спортивная для физкультуры)

в) букет для учителя (от бесплатных садовых георгинов до изысканных букетов за 1-10 тысяч рублей)

г) канцтовары.

Канцтоварами точно следует запастись заранее. Итак, нам нужны: пенал, дневник, альбом для рисования, бумага цветная, фломастеры (набор), карандаши цветные (набор 6 цветов), тетрадь (10 штук), ручка (5 штук – с запасом), линейка (3 штуки – часто ломается и теряется), карандаш простой черный (3 штуки).

Следующий серьезный вопрос: где искать?

Лично я всегда отдаю предпочтение проверенным сетевым магазинам и тем, кто особенно тщательно готовится к учебному году. Примерно, как к новогодним праздникам. Вот АШАН ежегодно в преддверии учебного года проводит масштабную акцию «Снова в школу». В ассортименте представлены абсолютно все необходимые школьные принадлежности. В том числе и канцтовары под собственной торговой маркой, сочетающие в себе высокое качество и разумные цены. В этом году под брендом компании появились красивые капсульные коллекции канцтоваров в едином стиле. Уверен, мой сын будет в восторге.

Еще одна интересная новинка и абсолютный тренд - это экологичные канцелярские товары, изготовленные полностью из переработанных материалов. Сейчас многие взрослые задумались о защите окружающей среды, сортируют мусор, принимают участие в экологических инициативах и стараются сформировать “зеленые” привычки у своих детей. Нашел детям, да и себе, тетради, записные книжки, органайзеры, папки из переработанной бумаги, фломастеры и механические карандаши из вторичного пластика.

Не поленился: выписал и сравнил цены. Оказалось, что самый необходимый минимальный набор школьника обойдется в АШАН всего в 137 рублей:

Пенал - 10,99 рублей;

Дневник школьный - 29,30 рублей;

Альбом для рисования - 9,98 рублей;

Бумага цветная, 8 листов - 7,98 рублей;

Фломастеры, 6 цветов - 38,18 рублей;

Карандаши цветные, 6 цветов - 25,99 рублей;

Тетрадь, 12 л - 2,95 рубля;

Ручка синяя - 2,99 рубля;

Линейка - 5,99 рублей;

Карандаш простой - 3 рубля.

Если хотите, можно дополнить набор стильным ранцем, который обойдется в 989,11 рублей. Не забываем, что рюкзак первоклассника должен быть одновременно вместительным и легким, а также обладать ортопедической жёсткой спинкой и широкими лямками. С ним ребенку будет удобно ходить каждый день в школу, а вес учебников равномерно распределится по спине и плечам.

Желательно выбирать рюкзак вместе с сыном, ведь важно, чтобы он ему понравился. Тогда сын с удовольствием будет собирать его, носить и, самое главное, беречь.

Признаюсь, пробовал сравнивать цены с другими крупными торговыми сетями, но там частенько цифры стремились к четырехзначным.

А ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ МОЖНО? ДА!

Можно существенно сэкономить, оформив карту лояльности АШАН. При покупке канцелярских товаров со специальными ценниками вы получите кешбэк до 70%, а под собственными торговыми марками «Золотая птица» и «Красная птица» - кешбэк 5%. Важно понимать, что здесь кешбэк - не эфемерные «бонусы», а реальные деньги, которые можно потратить на следующую покупку!

Меня привлекли прозрачные условия накопления баллов: помимо кешбэка до 70% на тысячи товаров со специальными ценниками и 5% на товары под собственными брендами, начислятся праздничные баллы в честь дня рождения и дополнительные - по персональным предложениям. 1 балл равняется 1 рублю. К слову, ими можно ещё и делиться с друзьями и знакомыми!

Пластиковую карту покупать не стал, оформил бесплатно в мобильном приложении торговой сети. Там же зарегистрировался в программе лояльности. Есть и другие варианты - сайт, колл-центр, пункт обслуживания клиентов.

При предъявлении кассиру пенсионного удостоверения или социальной карты специальное условие: 7% кешбэка баллами на всю покупку в будние дни до 12.00.

КАК ЕЩЁ СЭКОНОМИТЬ?

Обязательно сравнивайте цены в разных торговых сетях. На одинаковые товары они будут РАЗНЫЕ! Так зачем платить больше?

Постарайтесь договориться с друзьями или родителями из класса и покупайте канцелярию и учебные материалы оптом.

ВАЖНО!

Всем российским семьям, где есть дети от 6 до 18 лет (школьники и будущие первоклассники), независимо от уровня дохода и количества детей, полагается фиксированная разовая выплата на каждого ребенка школьного возраста в размере 10 000 рублей.

Андрей Петров.