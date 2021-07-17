В Лондоне завершился бракоразводный процесс века: Татьяна и Фархад Ахметовы поделили сотни миллионов долларов

Татьяна Ахмедова получит порядка $200 миллионов Фото: ТАСС

Крупнейший бракоразводный процесс завершился в Лондоне мировым соглашением. Согласно ему Татьяна Ахмедова, теперь уже экс-супруга бывшего российского газового магната Фархада Ахмедова, получит порядка $200 миллионов.

Согласно информации, предоставленной британским судебным корреспондентом, Ахмедова уже получила деньги и коллекцию произведений искусства. При этом обогатилась не только она, но и юристы, которые взяли на себя труд представлять Татьяну в бракоразводном процессе. Причем делали это абсолютно бесплатно, в надежде на успешный исход дела и благодарность со стороны подзащитной.

Надо сказать, что адвокаты не прогадали – освободившаяся от брачных уз женщина решила отдать им половину доставшихся ей средств – гонорар оценивают в $103 миллиона.

Достичь мирового соглашения паре удалось со второй попытки, сообщает BBC. Причем судья приняла сторону Татьяны и обязала выплатить ей деньги не только бывшего мужа, но и старшего сына пары, Темура, которого Татьяна обвинила в помощи отцу в нелегком деле сокрытия от нее денег и ценностей.

Надо сказать, что в 2016 году Татьяна уже отсудила у Фархада около $600 миллионов, однако получить смогла лишь пять из них после продажи вертолета. Остальные активы оказались для женщины недостижимы.