Алексей Чеснаков: Предложения о безопасности у кого-то могут вызвать сомнения?

Политолог, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Во вторник, 20 июля, «Единая Россия» предложила всем партиям, которые участвуют в выборах в Государственную Думу, которые состоятся 19 сентября этого года, взять на себя обязательства по организации избирательного процесса с жестким соблюдением всех антиковидных норм.

Секретарь генсовета Андрей Турчак напомнил, в каких необычных условиях проходят компания-2021. И о том, что все массовые мероприятия должны быть сокращены до минимума. А те, которые отменить невозможно, предлагается перевести в онлайн формат. Ну или проводить с минимальным числом участником.

О таких предложениях ЕР Турчак заявил на брифинге в больнице №40, который провел вместе с ее главным врачом Денисом Проценко, входящим в первую пятерку федерального списка партии. Представители ЕР подчеркнули, что безопасность избирателей – важнее всего.

«КП» обратилась за комментарием к известному политологу, руководителю научного совета Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову.

- Предложение единороссов о мерах безопасности во время предвыборной компании не запоздало? Нет тут никаких сомнений в том, что тут конъюнктурные мотивы видны?

- А какие сомнения у кого-либо могут вызвать предложение о безопасности? Или что, кто-то полагает, что партия «Единая Россия» – благотворительная организация?

- Вряд ли есть такие наивные люди.

- Единороссы, как и другие конкуренты за места в парламенте сейчас сражаются за голоса избирателей. Какая из партий предложит самые привлекательные для избирателей механизмы – та и получает нужные очки.

- Все объективно?

- Какой-то субъективностью страдать не нужно. Необходимо думать о том, что именно сейчас полезно для избирателя. Что им воспринимается наиболее важным для него в данный момент.

- ЕР чувствует момент?

- В этом смысле «Единая Россия» делает очень важное дело.

Она перехватывает инициативу. И пытается сформировать у избирателя представление о том, что она – единственная из партий на сегодня работает в актуальной повестке по обеспечению безопасности во время избирательной компании.

- Но ведь не одни единороссы борются за безопасность в период пандемии - они просто это первыми вслух сформулировали?

- Я реагирую на конкретное предложение ЕР. О других партиях сейчас не говорю.

- А вам не кажется, что ставить вопрос о безопасности в период предвыборной компании надо было сразу после ее старта, в июне?

- Ну этот вопрос надо задавать «Единой России».

- ЕР проще обеспечить безопасность в силу админресурса?

- Почему? Им маски проще надеть? Или перчатки? Это, полагаю, элемент честной борьбы. Единороссы пытаются опередить другие партии с точки зрения предложения избирателю наиболее чувствительных для него тем. И наиболее полезных для него решений. Им это удается.