«Красный» металл для «зеленого» будущего: В России форсируют разработку гигантского месторождения меди

В отдаленном Каларском районе искали уран, а нашли крупнейшее месторождение меди.

Удокан - крупнейшее по запасам меди неразработанное месторождение в России. Ресурсов, которые сейчас оцениваются в 26,7 миллиона тонн меди, хватит более чем на 70 лет разработки. Но к разработке этих богатств не могли приступить почти 70 лет. Теперь же, с современными технологиями и грамотным управлением, покорить своенравный Удокан стало реально.

Трудный характер

Месторождение в Каларском округе Забайкальского края было открыто еще в 1949 году. Это самый большой и самый северный район края, царство рек, гор, потухших вулканов и уникальных озер. Местность, приравненная к Крайнему Северу. Климат суровый, и до всего далеко. При этом масштаб месторождения требует создания здесь крупного промышленного предприятия со сложными современными технологиями переработки руды.

- Удокан стал высотой, которую советский Госплан, несмотря на сотни директив и постановлений, так и не взял с момента открытия. Мнения о причинах разнятся, но совершенно точно одним из барьеров для проекта стали условия освоения – отдаленный район на севере Забайкалья, высокогорье, высокая сейсмичность, вечная мерзлота и суровой климат – ниже 60 градусов в зимний период. Здесь до последнего времени практически не было необходимой для разработки транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры, - рассказывает председатель совета директоров компании «Удоканская медь» Валерий Казикаев.

В советские годы эти условия долго оставались непреодолимыми, поэтому работы на Удокане то активизировались, то замораживались. А в 60-е годы даже рассматривался вариант «вскрыть» месторождение при помощи ядерного взрыва. Потом последовали десятилетия геологоразведки и постсоветское запустение, пока в 2008 году лицензию на разработку не получила «Удоканская медь» (ранее — «Байкальская горная компания», входящая в холдинг USM Алишера Усманова). Тогда начался современный этап развития Удоканского проекта, в результате которого разработка месторождения уже идет, а в следующем году будет запущен горно-металлургический комбинат.

Однако тогда же стало ясно, что природа подготовила для компании еще одно испытание. Руда Удокана – трех типов: окисленного, сульфидного и смешанного. И их невозможно добывать по отдельности или разделить после добычи. Поэтому специалистам пришлось разработать принципиально новую технологическую схему обогащения и металлургического передела руды, настолько уникальную, что ее запатентовали.

Отдельное преимущество технологии – то, что она основана на «холодной» металлургии. Флотационно-гидрометаллургическая схема не предполагает плавки в печах – комбинат не будет формировать вредные выбросы, то есть будет экологически нейтральным.

Новый «медный век»

Когда строящийся полным ходом комбинат запустится, он будет производить катодную медь наивысшего качества и сульфидный концентрат с высоким содержанием меди – до 45%. Спрос на первый продукт есть во всем мире, второй - востребован в России и азиатских странах. Медь – один из самых нужных металлов в мире.

«Удоканская медь» будет работать с минимальным воздействием на экологию.

- Сегодня мы видим, как роль металлов, прежде всего меди, растет в мировом промышленном производстве. Она возвращает свое ключевое значение в быстрорастущих промышленных секторах, - продолжает Валерий Казикаев. - Медь используется в строительстве, связи, телекоммуникациях, медицине, в изготовлении батарей для электромобилей, в возобновляемой энергетике. Она в принципе критически важна для электрификации, а значит, и для декарбонизации мировой экономики. Именно поэтому сейчас говорят о новом «медном веке», а сам этот металл называют «новой нефтью».

Высокий спрос на медь во всем мире подстегивается еще и дефицитом предложения. Дело отчасти в том, что запасы меди в разрабатываемых месторождениях постепенно исчерпываются. Очевидно, в такой ситуации необходимо вкладываться в развитие еще не освоенных месторождений.

Вдохнуть жизнь в север Забайкалья

Кстати, подобных Удокану неосвоенных месторождений меди в мире всего три, и только российское находится на низком старте перед запуском в эксплуатацию. А еще будет примером для коллег, ведь на всех этапах переработки руды на комбинате будут использовать наилучшие доступные технологии и современное безопасное оборудование. Позаботятся на предприятии и о водных ресурсах – оборотное водоснабжение позволит свести к минимуму водозабор из природных источников, а очистка стоков будет настолько высокой, что эта вода будет пригодна для ведения рыбного хозяйства. Когда же компания приступит к строительству второй очереди комбината, то планирует предусмотреть для нее использование возобновляемых источников энергии.

Чтобы Удокан покорился, разработали уникальную технологию обогащения и металлургического передела руды.

Приоритет «Удоканской меди» - бережно относиться к территории, с которой неразрывно связан проект, на всех этапах его реализации. Поэтому уже сейчас жители Каларского округа видят работу будущего градообразующего предприятия. Компания помогает обновлять и создавать новую инфраструктуру. Например, в прошлом году в поселке Чара недалеко от месторождения построили новый инфекционный модуль и модернизировали оборудование Каларской ЦРБ для борьбы с COVID-19. А для поселка Новая Чара разработан проект новых социальных объектов – жилого квартала, спортивного, медицинского и культурного центров. Уже началось благоустройство центра поселка. Здесь создадут современное пространство под открытым небом, где жители смогут проводить свободное время – гулять с детьми и заниматься спортом.

- Сегодня на территории присутствия нет ни одного объекта, в который мы не вложили бы собственные средства. Объем инвестиций превысил 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, при поддержке «Удоканской меди» в течение 1,5 года в поселке Чара будет реконструирован аэропорт, что важно не только для компании, но и для местных жителей, ведь удобнее всего на север Забайкалья добираться именно авиатранспортом, - рассказали в компании.

Словом, «Удоканская медь» не только планирует упрочить позицию России на мировом рынке меди, но и вдохнет новую жизнь в север Забайкалья, создав там новую инфраструктуру, более 2500 рабочих мест только на самом предприятии и более 20 000 – в смежных отраслях.

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