Японца сразил инсульт во время мастурбации

51-летнему мужчине резко стало плохо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Житель Японии попал в больницу с инсультом, почувствовав себя плохо во время процесса мастурбации.

51-летний мужчина, по его собственным словам, теперь переосмыслил понятие «умопомрачительный оргазм» — после того, как врачи спасли ему жизнь.

Во время очередного акта мастурбации он почувствовал сильные головные боли, начался приступ рвоты.

Испугавшись совсем несексуальных симптомов, он отправился в университетскую клинику Нагои, где у него зафиксировали низкое кровяное давление и спутанность сознания – два явных признака нарушения мозгового кровообращения.

Более детальное исследование подтвердило, что у пациента случилось субарахноидальное кровоизлияние – один из самых опасных типов инсульта. Этот случай описан в статье в медицинском издании Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.

Клинический нейропсихолог, доктор Эми Бэрд, написавшая книгу «Секс в мозге: как мозг контролирует вашу сексуальную жизнь», привела для Fox News следующую статистику: 14% пациентов, госпитализированных с инсультом, признавались, что резкому ухудшению их состояния предшествовал секс или акт самоудовлетворения, а риск смерти в таком случае резко возрастал при приеме наркотиков или виагры.

По разным оценкам, от кровоизлияния в мозг умирают порядка 40% заболевших, две трети выживших испытывают впоследствии серьезные неврологические проблемы.

В 2016 году американские СМИ соболезновали кончине сотрудника одной из нью-йоркских больниц: тот скончался в рабочем кабинете от сердечного приступа, случившегося во время мастурбации под порно.