Сын премьер-министра Израиля поселился на отдыхе в самой дешевой комнате

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет воспитал скромного и набожного сына. Фото: REUTERS

16-летний Йони Беннет, сын премьер-министра Израиля и одного из самых богатых людей страны Нафтали Беннета, отправился с друзьями в курортный город Эйлат и поселился в самом дешевом отеле, точнее – в хостеле.

Стоимость номера составила 800 шекелей (около 18 тысяч рублей) в сутки на четверых, сообщило издание Mako.

«Канцелярия премьер-министра ничего не согласовывала со мной. Они все делали тайно, вероятно, проверили, убедились, что это безопасное место и никаких нарушений нет», – рассказал владелец хостела «Маленький принц» Шмулик Шалем. Он также выразил удивление по поводу выбора места, сказав, что сын премьера мог бы снять этаж в самой роскошной эйлатской гостинице.

16-летний Йони Беннет - сын богатого и влиятельного человека, но предпочитает скромные хостелы роскошным отелям. Фото: Instagram.com

По словам Шалема, Йони оказался на редкость тихим и приятным молодым человеком – утро он проводил в молитвах, а после вместе с друзьями уходил в город.

Впрочем, вскоре выяснилось, что четверо гостей, занявших соседнюю с подростками комнату, оказались охраной премьерского сына, но их присутствия тоже практически никто не заметил.

49-летний Нафтали Беннет, политик и IT-предприниматель, лидер партии «Ямина» и миллионер, занял пост премьер-министра Израиля 13 июня 2021 года. Помимо общественной и политической деятельности известен своими удачами на поприще бизнеса – в числе прочего он являлся соучредителем и гендиректором компании по разработке программного обеспечения в области кибербезопасности Cyota, впоследствии проданной за $130 миллионов.