Шойгу открыл барельеф посвященный победе над османским флотом

После парада министр обороны Сергей Шойгу поехал в Адмиралтейство Фото: Александр ГЛУЗ

После главного парада кораблей посвященного Дню Военно-Морского Флота (ВМФ) России министр обороны Сергей Шойгу поехал в Адмиралтейство, где открыл барельеф, посвященный победе победе русского флота над турецким в Чесменском заливе.

В Минобороны России отметили, что барельеф "Чесменское сражение" выдержан в стилистика композиции "Гангутское сражение", который был открыт год назад: в центре на дальнем плане – Морское сражение в Эгейском море у западного побережья Турции, между русскими и турецкими флотами, являющееся одним из крупнейших сражений эпохи парусного флота. В левой части изображены командующие русским флотом – Граф Алексей Орлов, Г.Спиридов и Д. Эльфинстон. Венчает рельефную композицию также герб Российской Империи.

- В ратной истории Отечества есть немало знаменательных событий, которые вызывают чувство гордости за страну и ее Военно-Морской Флот. К их числу относится и триумфальная победа русских моряков в Чесменском сражении 7 июля 1770 года, - напомнил о славной странице русского флота Шойгу.

Глава военного ведомства заявил, что "сокрушительное поражение турецкой эскадре превосходящей по количеству кораблей и орудийной мощи российский флот было нанесено благодаря блестящим флотоводческим решениям и беспримерной стойкости и храбрости офицеров и матросов".

О тех в Адмиралтействе хранятся доклады адмирала Григория Спиродова, который начал свою военную карьеру еще при Петре Первом (при нем к 1770 году русский флот держал в страхе приморские крепости турков в Эгейском море, стал выходить к Ионическим островам, побережью Сирии и Египта): "Слава Богу и честь Всероссийскому флоту! С 25 на 26-е неприятельский флот атаковали, разбили, разломали, сожгли, на небо пустили, потопили и в пепел обратили, и оставили на том месте престрашное позорище, а сами стали быть во всем Архипелаге нашей Всемилостивейшей Государыни господствующи".

Министр обороны Сергей Шойгу поблагодарил автора барельефа скульптора Студии военных художников имени М.Б. Грекова Алексея Игнатова за творческий подход, который позволил ему передать величие русского флота.

Открытие барельефов в Адмиралтействе стало доброй традицией: следующими на его стенах появится работы мастерской посвященные Синопскому бою и Наваринскому сражению.