Почему супермаркеты забиты дорогой иностранной морковкой, кто построил подземную тюрьму на даче под Петербургом и когда вернется система QR-кодов

1 место.
Детские шалости с серьезными последствиями: избит сын Стаса Пьехи (слушать)
2 место.
«Одно не пойму: за что мне это?»: Вспоминаем песни и роли Петра Мамонова (слушать)
3 место.
Владимир Путин назвал четыре нерешенные проблемы России (слушать)
4 место.
Самая закрытая отрасль: как делаются карьеры в «Росатоме» (слушать)
5 место.
«Летим, сшибаем деревья»: пассажиры упавшего Ан-28 рассказывают, как чудом выжили (слушать)
6 место.
Геннадий Зюганов: Сети на 90% иностранные, будут ввозить импортную морковку по 100 рублей, а свою за 25 рублей не берут (слушать)
7 место.
«Будет взрыв»: Жириновский объяснил, почему нельзя сейчас вводить локдаун (слушать)
8 место.
Очень странные дела: кто построил подземную тюрьму на даче под Петербургом (слушать)
9 место.
Михаил Делягин: Система QR-кодов у нас отменена, я думаю, до осени (слушать)
10 место.
Доктор Мясников: Мы расхлебываем наше благожелательное отношение к антивакцинаторам на протяжении последних 20-30 лет (слушать)