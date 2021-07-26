Почему супермаркеты забиты дорогой иностранной морковкой, кто построил подземную тюрьму на даче под Петербургом и когда вернется система QR-кодов

1 место.

Детские шалости с серьезными последствиями: избит сын Стаса Пьехи (слушать)

2 место.

«Одно не пойму: за что мне это?»: Вспоминаем песни и роли Петра Мамонова (слушать)

3 место.

Владимир Путин назвал четыре нерешенные проблемы России (слушать)

4 место.

Самая закрытая отрасль: как делаются карьеры в «Росатоме» (слушать)

5 место.

«Летим, сшибаем деревья»: пассажиры упавшего Ан-28 рассказывают, как чудом выжили (слушать)

6 место.

Геннадий Зюганов: Сети на 90% иностранные, будут ввозить импортную морковку по 100 рублей, а свою за 25 рублей не берут (слушать)

7 место.

«Будет взрыв»: Жириновский объяснил, почему нельзя сейчас вводить локдаун (слушать)

8 место.

Очень странные дела: кто построил подземную тюрьму на даче под Петербургом (слушать)

9 место.

Михаил Делягин: Система QR-кодов у нас отменена, я думаю, до осени (слушать)

10 место.

Доктор Мясников: Мы расхлебываем наше благожелательное отношение к антивакцинаторам на протяжении последних 20-30 лет (слушать)