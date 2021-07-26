Топ-5 ядовитых ягод России – будьте внимательны!

Давайте познакомимся с наиболее часто встречающимися ядовитыми ягодами России.

1. Дафна (волчеягодник).

Ягоды Дафны очень опасны. Достаточно съесть пять ягод, чтобы получить тяжелейшее отравление. Большее же количество может вызвать смерть.

Симптомы отравления: обильное слюноотделение и проблематичное глотание, боли в кишечнике, сопровождающиеся рвотой с примесью крови; чувство ожога на слизистой оболочке ротоглотки и рта; диарея; раздражение конъюнктивы глаза, судороги, слабость, обморок; кровь в моче. Смерть может наступить от остановки сердца.

Первая помощь: при потреблении внутрь ягод волчеягодника необходимо провести многократное промывание желудка водой с последующим вызовом искусственной рвоты, далее применение внутрь средств, снимающих раздражение слизистой оболочки желудка.

Облегчить болезненные ощущения можно, приняв препарат Альмагель с анестезином или выпив обволакивающий напиток, например кисель.

Для уменьшения спастических сокращений гладких мышц кишечника рекомендуется принять любой спазмолитик, например, но-шпу или папаверин.

Принимать слабительные средства при отравлении Дафной категорически запрещено.

В любом случае одновременно с оказанием первой помощи необходимо принять меры для транспортировки пострадавшего в больницу.

2. Ландыш.

Оказывается, это нежное растение с белыми цветами может быть опасно – его ягоды очень токсичны. Достаточно употребить в пищу всего несколько, чтобы получить смертельно опасное отравление.

Симптомы отравления: сильная тошнота, головные боли, рези в животе, потемнение в глазах.

Первая помощь: промывание желудка большим количеством воды с активированным углем или слабым раствором марганцовокислого калия, для того чтобы вызвать рвоту. Также желательно применять солевое слабительное. Человек, отравившийся растением, нуждается в срочной госпитализации.

3. Вороний глаз.

При употреблении ягод вороньего глаза возможен летальный исход.

Симптомы отравления: тошнота, рвота, расстройство желудка, боли в кишечнике. При употреблении в пищу ягод вороньего глаза возникает жжение и сухость слизистых рта и гортани, головокружение, сильные головные боли, увеличение зрачков. При сильном отравлении возникает затрудненное дыхание, нарушение работы сердца, судороги, паралич.

Первая помощь: заключается в промывании желудка с помощью большого количества слабого солевого или марганцевого раствора и введения препаратов, способствующих выведению токсинов (активированный уголь, энтеросгель и другие сорбенты). После чего больному следует обеспечить покой и наблюдать за его состоянием до прибытия медиков.

4. Белладонна (красавка).

Про то, что это растение ядовито, знают многие. Но не все смогут опознать белладонну. Более близкое знакомство с ней грозит серьезным отравлением, вплоть до летального исхода: у ребенка наступает после употребления 3–5 ягод, у взрослого – после 15–20 ягод.

Симптомы отравления: признаки легкого отравления – сухость и жжение во рту и глотке, затрудненное глотание и речь, учащенное сердцебиение, покраснение кожи. Голос становится хриплым, нарушается ближнее видение, возникает светобоязнь, наблюдается чрезмерное возбуждение, иногда бред и галлюцинации. При тяжелых отравлениях – полная потеря ориентации, резкое двигательное и психическое возбуждение, иногда судороги, повышение температуры тела, одышка, снижение давления и пульса. Отеки лица, предплечий, голеней. Возможен смертельный исход от паралича дыхательного центра и сосудистой недостаточности.

Первая помощь: промывание желудка большим объемом жидкости с последующей рвотой. В качестве жидкости для очищения желудка может быть использован раствор марганцовки (2–3 кристаллика на литр воды), теплая соленая вода (2 чайные ложки на 250 мл воды).

Вывести токсины поможет абсорбент (активированный уголь, энтеросгель и т. д.).

При отравлении ягодами белладонны необходимо срочно вызвать скорую помощь, так как при отсутствии медицинской помощи через 3–15 часов наступает смерть.

5. Паслен сладко-горький (красный).

Ягоды этого растения похожи на маленькие помидорки, и не зря – они относятся к одному семейству пасленовых. Однако употребление в пищу даже небольшого количества ягод паслена может нанести серьезный вред здоровью.

Симптомы отравления: боли в животе, тошнота, рвота, расширение зрачков, затруднение дыхания, аритмия пульса, головокружение.

Первая помощь: промывание желудка с добавлением активированного угля, прием солевых слабительных, очистительные клизмы.

Чтобы ничего не омрачило ваше пребывание на природе, необходимо соблюдать простые правила:

- Научитесь узнавать ядовитые растения.

- Собирайте только ягоды, которые вы хорошо знаете.

- Не пробуйте на вкус незнакомые ягоды.

- Не оставляйте маленьких детей без присмотра в лесу, парках и садах.

- Не занимайтесь самолечением.

И помните, при отравлении любым растением следует незамедлительно обращаться к врачу во избежание печальных последствий.

Источник: здоровое – питание. рф