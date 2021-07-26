Алеся Кафельникова раскрыла имя и пол новорожденного ребенка

О романе модели Алеси Кафельниковой и бизнесмена Георгия Петришина стало известно в прошлом году. Фото: Инстаграм.

Алеся Кафельникова две недели назад стала мамой, однако до сих пор не говорила, как она назвала первенца (пол ребенка, к слову, тоже оставался неизвестным). И вот теперь 22-летняя модель раскрыла этот секрет. Она родила дочку своему мужу, 35-летнему владельцу рекламного агентства Георгию Петришину. Малышке дали редкое имя – Киара.

В Инстаграме Кафельникова призналась, что чувствует себя великолепно. Ей очень нравится роль мамы, и она уже не прочь завести второго ребенка.

- Всегда хотела быть молодой мамой. Как это может не нравиться? – написала модель.

Алеся довольно быстро восстановилась после родов и легко вернулась в форму.

- За время беременности набрала 16 килограммов, уже ушли 12. Думаю, мне еще пару массажей, и я приду в изначальную форму. Роды я ждала, хотела новых ощущений. Тем более я люблю пострадать. Роды прошли за шесть часов. Можно повторить даже, - призналась она.

Кафельникова призналась, что родила девочку. Фото: Инстаграм.

Новость о рождении малыша впервые обнародовал отец Алеси - известный теннисист Евгений Кафельников. 23 июля спортсмен написал в Твиттере: «Сегодня напьюсь! Повод для этого шикарный!». Когда же подписчики стали спрашивать его о поводе для застолья, Кафельников ответил:

- Вот когда станете дедушкой, тогда и кирнете,— написал он фолловерам.

Кафельникова и Петришин поженились в конце мая. В загс модель пошла уже на солидном сроке беременности. О романе манекенщицы и бизнесмена стало известно в прошлом году. Возлюбленный дочери теннисиста часто летал к ней в Париж, где Кафельникова до недавнего времени жила и работала. С Георгием Алесю познакомили общие друзья: впервые они встретились в одном из ресторанов Москвы.

Бизнесмен несколько лет был в отношениях с актрисой Светланой Ходченковой и даже публично сделал ей предложение руки и сердца, которое артистка сначала приняла. Но потом пара расторгла помолвку. Георгий встречался и с другими известными красавицами. По слухам, Петришин крутил романы с певицами Ритой Дакотой и Викторией Дайнеко, актрисой Анастасией Задорожной и телеведущей Анфисой Чеховой.

Алеся же пережила бурные романы с сыном известного ресторатора Аркадия Новикова Никитой и с рэпером Фараоном. Кафельникова не раз признавалась, что, встретив Петришина, она влюбилась в него с первого взгляда.

- Встретив своего будущего мужа, я сразу же, не раздумывая, сказала: «От таких, как ты, нужно срочно рожать». Мысли вслух — и вуаля! Мне очень повезло с человеком которого я встретила. В нем есть все, о чем я могла только мечтать, - рассказывала юная модель.