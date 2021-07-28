«Рожу еще одного ребенка»: Агата Муцениеце огорошила неожиданным признанием

Агата Муцениеце собирается родить третьего ребенка. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

32-летняя Агата Муцениеце родила в браке с Павлом Прилучным двоих детей. Сейчас ее сыну Тимофею восемь лет, а дочке Мии – шесть. Глядя на них, актриса считает, что малыши слишком быстро растут. Актриса обожает своих наследников и не скрывает, что хотела бы еще одного ребенка. Она постоянно заглядывается на новорожденных малышей своих подруг и понимает, что хочет снова хочет «лялечку». Агата уверена, что у нее обязательно будут еще дети.

- Я смотрю на малышей — они все такие классные. Сто процентов, со мной это тоже произойдет. Я молодая, прекрасная, и по крайней мере одного ребенка еще рожу, - рассказала Муцениеце в интервью изданию «7Дней».

На днях дети актрисы вернулись в Москву после летних каникул, и она поразилась, насколько вырос ее сын. Тимофей и Мия два месяца жили у бабушки в Латвии (Агата родом из Риги) и за это время окрепли и вытянулись.

- Мы созванивались по видеосвязи, и я видела, какие у сына стали широкие плечи, - призналась актриса. – При этом Тимоха очень трогательный мальчик, очень чувствительный и любвеобильный.

Сейчас их с Павлом сыну Тимофею восемь лет, а дочке Мии – шесть. Фото: Инстаграм.

Актриса считает, что для современных женщин нет никаких ограничений по возрасту для того, чтобы снова стать мамой. Сейчас можно родить и в 35, и в 40, и в 45. Так что о своем возрасте она совершенно не беспокоится.

- Мне кажется, нет никаких ограничений. Что может тебя остановить? Какие-то предрассудки других людей? Ну, вякают они и пускай вякают, зачем обращать внимание? Ты никому в этой жизни ничего не должен, кроме себя. Если хочется рожать — рожай, - заключила она.

При этом Агата призналась, что отца своего будущего ребенка она пока не встретила. У актрисы сейчас нет таких отношений, чтобы она решила снова родить, и нет такого мужчины, который стал бы достойным кандидатом в папы.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в прошлом году. 33-летний актер уже обзавелся новой спутницей: звезда сериала «Мажор» живет под одной крышей с актрисой Мирославой Карпович. Несмотря на то, что расставание Агаты и Павла было бурным и скандальным, они смогли забыть былые разногласия ради детей. К слову, дети Прилучного и Муцениеце очень переживают из-за их развода и надеются, что родители все же помирятся. Об этом Агата как-то рассказала в своем YouTube-шоу «Честный развод». Актриса призналась: она считала, что дети все правильно поняли и спокойно восприняли расставание родителей. Но сейчас она начинает сомневаться в том, что развод прошел для них безболезненно.

- Понимаю, что я травмировала своих детей. Мия в последнее время начала говорить: «Мам, ну когда вы уже с папой помиритесь?». А ведь раньше они не подавали виду. А теперь я понимаю, что сделала им плохо и больно. Скорее всего, эта травма останется у них надолго… Развод неизбежен, если два человека не могут оставаться вместе. Драться и ругаться нет смысла, - рассказала звезда. Напомним, актриса обвинила своего мужа в домашнем насилии – по ее словам, это стало основной причиной ее расставания с Прилучным.

Павел и Агата считались одной из самых красивых пар российского кино. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Павел и Агата считались одной из самых красивых пар российского кино. Актеры познакомились на съемках сериала «Закрытая школа» и влюбились друг в друга. Они прожили вместе 10 лет. Агата и Павел оформили развод в июне прошлого года, и сразу после этого Мирослава Карпович переехала жить к Прилучному.

Павел рассказывал, что не раз пытался наладить отношения с Агатой. В одно из таких воссоединений супруги даже набили себе татуировки в виде обручальных колец на безымянных пальцах.

- Мы с Агатой их делали вместе: я у себя, она у себя. Делали как раз тогда, когда собирались разводиться, потом сошлись, я говорю: «Слушай, а давай, чтобы не разводиться, сделаем кольца-татуировки?» Сейчас она забила татуировку каким-то рисунком. А я свою еще не свел... Это было прекрасное время с Агатой, я не жалею, - признался Прилучный в одном из интервью.