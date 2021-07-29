Как советские «панельки» трансформировались за 70 лет и стали незаменимыми на рынке жилья

Первые панельные дома появились в СССР более 70 лет – дело происходило в эпоху Хрущева Н.С., потому вскоре к жилью, собираемому словно конструктор на стройплощадке, пристало другое, характерное название. В простонародье такие дома переименовали в «хрущевки», а затем и вовсе упрости название до «панелек».

В 1950 году, идея возводить быстровозводимые дома стала настоящим прорывом в решении квартирного вопроса. Жилья в СССР не хватало и до войны, а после ВОВ ситуация вовсе стала критичная. Люди ютились в бараках, жили в подселениях, и срочно нуждались в крыше над головой.

Тогда-то методом проб и ошибок в СССР было заложено индустриальное домостроение. В Москве первые панели заливали на «Первом ДСК» (Ранее – ДСК-1) – одном из самых известных и старейших домостроительных комбинатов Москвы.

За долгие годы технологии кардинально изменились: если раньше перед строителями стояла количественная задача (возвести как можно больше квадратных метров), то сегодня – качественная (удовлетворить самые взыскательные запросы покупателя и сделать по-настоящему комфортное и удобное жилье).

История вопроса: родом из Европы

«Панельки» вовсе не советского происхождения, к нам необычная технология строительства пришла из Европы. К началу 20-го века иностранные инженеры успели оценить дешевизну и эффективность «конвейерного» производства. На заводах изготовлялись автомобили, так почему же нельзя было наладить производство отдельных элементов для домов? Оказалось, можно. В 1900-х немецкий архитектор Эрнст Май получил первые заводские панели, но без встроенных окон и дверей.

Шаг к созданию домостроительных комбинатов оказался столь успешен, что стремительно распространился на все континенты. Обойти стороной новшество в Союзе не могли, тем более продолжать строить из кирпича стало нельзя – слишком медленно велась работа.

Первая панелька появилась в Москве в 1948 году в районе Соколиной горы. Панели изготавливались прямо на стройке и крепились к стальному каркасу, но опыт оказался нерентабельным. Спустя десятилетие, в 1959 году вторая попытка – после доработки технологии на окраине столицы принялись возводить 9-й квартал Новых Черемушек. Именно здесь соберут первые пятиэтажки серии К-7, в которых и сегодня проживают миллионы человек по всему бывшему СССР.

Отцом советских «панелек» стал Виталий Лагутенко, дедушка солиста группы «Мумий Тролль». Именно он спроектировал К-7.

Инженеры трудились день и ночь, усовершенствуя конструкции и «вписывая» в небольшие площади все необходимое для жизни. Пятиэтажку собирали в рекордные 20 дней, а трудозатраты сократились на 35%! Показатели были ударными, люди плакали от счастья, получая ключи от квартир.

Специально под скромные габариты придумывали мебель - квартирах появились встроенные шкафы, табуретки-стремянки, раскладные стулья, столы и диваны-кровати.

Отказ от форточек позволил сэкономить 35% древесины. Вместо них для проветривания обустроили под подоконником специальный короб, высотой 2 сантиметра. Паркетную доску заменили на модный, но более дешевый линолеум. Вместо чугунных батарей монтировались бетонные отопительные панелями в перегородках, а на лестничных клетках стальные змеевики располагались в межэтажных плитах, предвещая повсеместное использование теплого пола.

Общая экономия от строительства новых домов составляла примерно 8-10 %. Увеличить этот показатель могли только Домостроительные комбинаты. В 1961 году был создан «ДСК-1», заложивший принципы конвейерного производства и почасового графика строительства.

Домостроительный комбинат консолидировал сразу две, до этого момента

разобщенные структуры: выпуск конструктивных элементом и их монтаж на месте.

«Мечта москвича»

Первым массовым проектом ДСК-1 стала серия домов К-7, которые выпускались с 58-го по 65-й годы. Квартиры в пятиэтажных «панельках» получили 3,7 млн. человек. К 1971-му году комбинат обеспечит жильем уже 60% москвичей.

Самым известным домом Первого домостроительного комбината является знаменитая П-44 «мечта москвича» – те самые 16-этажки, выложенные сине-белой плиткой. Дома этой серии и ее модификаций (П44-Т, П44-М) изготавливались вплоть до 2016-го года.

Если инженер Лагутенко стал «отцом» советских панелек, то ДСК-1 можно смело назвать основоположником индустриального домостроения в СССР и России. Сегодня каждая пятая семья москвичей живет в домах, реализованным данным застройщиком (входит в группу компаний «ФСК» ). За 60-летнюю историю компания снискала доверие потребителей и стала синонимом надежности.

«Панельки» по-новому

Солидный возраст комбината и хорошая репутация вовсе не повод почивать на лаврах. Инженеры и архитекторы «Первого ДСК» постоянно находятся в поиске новых решений. Сегодня покупатель создает тренды на рынке, и стандартная «панелька» уже не может удовлетворить всех запросов. Одним важна свободная планировка, другим - функционал и продуманность, но есть и общая деталь, объединяющая покупателей - качество и разумная ценовая политика.

Производственные базы ДСК постоянно модернизируется. Сегодня немецкое оборудование позволяет делать дома, построенные индустриальным способом, по индивидуальному проекту. Современные фасады сочетаются с различными планировками, входные группы комфортны для людей с ограниченными физическими возможностями. Современные детские и спортивные площадки, места для колясок и велосипедов, продуманная инфраструктура (школы, детские сады, поликлиники) – все это неотъемлемая часть каждого проекта, реализуемого застройщиком.

В результате найти квартиру на любой вкус и кошелек может и молодая семья, и люди с положением. К тому же, можно рассчитывать на приятные скидки. Специально в честь 60-летнего юбилея девелопер выделил пул из 60 квартир , которые можно приобрести со скидкой.

Это квартиры в ЖК «Настроение» и пригородных ЖК «Датский квартал» , «Сколковский» и «Южная Битца».

- Скидка 6% действует не только при 100% оплате, но и при покупке в ипотеку, - говорит коммерческий директор ГК ФСК Ольга Тумайкина.

Например, дисконт на квартиру в ЖК «Сколковский» и ЖК «Датский квартал» может достигнуть порядка 800 тыс. рублей, в ЖК «Южная Битца» - удастся сэкономить 600 тыс.рублей.

Если говорить про ЖК «Настроение», то там экономия может доходить до миллиона рублей, что будет отличным подарком новоселам.

«Первый ДСК» - это современный домостроительный комбинат, способный производить более 650 000 кв.м. качественного жилья в год.