Мишустин: Наш лайнер МС-21 может побороться с Airbus и Boeing

Премьер-министр Михаил Мишустин посетил Иркутск. Фото: Елена КРИВЯКИНА

В четверг премьер Михаил Мишустин завершил свое турне по Дальнему Востоку и Сибири. Последняя точка программы - Иркутск. Премьер осмотрел историческое здание, где планируется разместить суворовское военное училище. Раньше на этом месте находилось Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище, которое готовило инженеров и техников для военно-воздушных сил. В 2008 году при бывшем министре обороны Анатолии Сердюкове училище расформировали, присоединив к Воронежскому военному авиационному университету. С тех пор здания, построенные в начале прошлого столетия (часть из них признана объектами культурного наследия), пустовали. Территория превратилась в излюбленное место наркоманов, а постройки пережили не меньше 10 пожаров.

В прошлом году губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился с просьбой к Владимиру Путину создать на этом месте суворовское военное училище. Президент поручил Минобороны проработать вопрос, после чего военное руководство сообщило, что министерство намерено до 2022 года направить 6,4 млрд рублей на реализацию проекта. В 2020 году началась подготовка к строительству. Образовательное учреждение должно включать учебно- административный корпус, столовую, спальный корпус на 560 мест, медпункт, крытый спортивный комплекс, стадион с трибунами, гимнастическую площадку, плац. Это будет первое довузовское военное учебное заведение в Иркутской области. На учебу в числе прочих будут принимать детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они получат возможность поступить в лучшие военные учебные заведения страны.

На обновленной базе бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища будут обучаться суворовцы. Фото: Елена КРИВЯКИНА

- Вначале училище стояло в списке на укрупнение, а потом его вдруг решили закрыть. А теперь в итоге говорят о нехватке кадров в авиационных войсках. Здесь была очень мощная база, - рассказал «Комсомолке» генерал-майор Александр Барсуков, возглавлявший училище до 2000 года. Его называют хранителем этого здания. Пока оно было заброшено, Барсуков всячески ратовал за его восстановление, собирал исторические документы.

- Кого я сюда только не привозил. Один депутат посмотрел на заброшенное здание и сказал: «А что, неплохой детсад тут мог бы получиться». Я ему про защищу Родины и патриотическое воспитание молодежи, а он мне про детсад. Горшки тут будут стоять... , - рассказывает Барсуков.

- Мы восстанавливаем историческую справедливость, - заметил, обращаясь к Михаилу Мишустину Игорь Кобзев.

Традиции военного образования в Сибири восходят к середине 18 века, когда в Иркутске была открыта школа для солдатских детей и позднее был создан кадетский корпус. В конце 19 века было открыто Иркутское юнкерское училище, позже преобразованное в Иркутское военное училище.

- Мы должны сейчас вместе с вами, с Минобороны и с министерством строительства и жилищного хозяйства доработать схему размещения зданий, количество учащихся и преподавателей и этапность реконструкции. Но думаю, что нам надо до 2023 года ее заканчивать, - сказал Мишустин Кобзеву.

Премьера заверили, что учебный процесс начнется 1 сентября 2023 года.

- Хорошо, договорились. Тогда запоминаем дату, - ответил Мишустин.

Премьер также рассказал, что перед поездкой на Дальний Восток и в Сибирь разговаривал с Владимиром Путиным.

- Президент вспомнил об этом училище. Мы подробно с ним говорили о том, что надо это поддержать. Главное, что училищу быть, - заметил Мишустин.

После этого премьер отправился в другую часть города осматривать строящееся здание медсанчасти Иркутского авиазавода. Стройка практически завершена, а вот денег на закупку медоборудования у местных властей нет. Игорь Кобзев рассказал, что требуется 525 млн.рублей. Тогда медсанчасть сможет заработать с 1 февраля следующего года. Новый комплекс будет обслуживать 65 тысяч человек. Премьер пообещал выделить недостающую сумму из резервного фонда правительства.

- Мы срочно примем такое решение, - заверил премьер, а потом, уже уходя, поинтересовался у медиков, - прививку (от коронавируса, - Ред.) все сделали?

- Все! - заверили медики.

- Они дисциплинированные, - заметил губернатор.

Напоследок Мишустин посетил Иркутский авиационный завод, где понаблюдал за процессом окончательной сборки среднемагистрального самолета нового поколения МС-21-300. Поставки этого лайнера авиакомпаниям должны начаться в следующем году.

- Несмотря на санкции, которые применялись, и на попытку ряда стран ограничить возможности нашего производства, а у нас были хорошие производственно-кооперационные связи с другими странами, наша промышленность в кратчайшее время смогла создать аналоги - произвести композит, - сказал Мишустин.

Премьер посетил Иркутский авиационный завод. Фото: Елена КРИВЯКИНА

Он напомнил, что материал для крыла на МС-21 производится на предприятии «Росатома» в Татарстане, а собирается на заводе в Ульяновске.

- На сегодняшний день этот вопрос закрыт. Это очень большое событие для инженеров, ученых, для технологов, потому что дает уникальные преимущества и возможности этой машины, - подчеркнул премьер.

Мишустин отметил, что примененные инновации позволяют МС-21 быть конкурентоспособным с аналогами Airbus и Boeing.

- Конкурировать нужно в том числе за международное место, - отметил Мишустин.

Премьер также зашел в цех окончательной сборки и ремонта военных самолетов, где осмотрел ремонтируемый Як-130 и ознакомился с процессом сборки Су-30МК.