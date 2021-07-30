Отдыхай, играй, соблюдай

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Ответственный водитель утраивает бдительность с первых майских праздников, но и родителям не стоит забывать, что дети-пешеходы также в ответе за свою безопасность. Конечно, со многими ситуациями, которые поджидают нас за пределами развитой современной городской инфраструктуры, они хорошо знакомы. На занятиях по ОБЖ в школе обсуждаются и переход проезжей части дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, и выбор оптимальных маршрутов, и другие немаловажные вопросы. Многие дети настолько увлекаются темой безопасности дорожного движения, соревнованиями по БДД, что вступают в отряды юных инспекторов движения (ЮИД). Однако есть опасности на дороге, ко встрече с которыми ребенок может оказаться не готов, не будучи участником отрядов ЮИД. Об этом с ним стоит поговорить заранее.

Мам, я во двор

Придомовая территория скрывает в себе множество неявных угроз, таких как начало движения автомобиля, движение транспорта на высокой скорости в нарушение всех требований, выезд задним ходом. Неявными их делает то, что вероятность подобных событий невысока, это внушает пешеходам во дворах чувство ложной безопасности. Напоминайте детям, что любое место, где движется автомобиль, даже если это знакомый тихий двор, - место повышенной опасности и стоит сохранять бдительность, играть только на детской площадке, а ходить - по тротуарам.

Нет тротуара или идет ремонт

Если у дороги отсутствует тротуар, как правило, есть протоптанная тропинка рядом с дорогой, которая находится на удалении от проезжей части дороги. Если даже она отсутствует, следует двигаться по обочине, строго навстречу движению автомобилей, избегая выхода на проезжую часть. А в случае ремонта - заблаговременно перейти на другую сторону дороги по пешеходному переходу.

Особо внимательным стоит быть при пересечении нерегулируемого перекрестка: определив, какая это дорога - с двусторонним движением или с односторонним, начать переходить можно только на безопасном расстоянии от движущихся транспортных средств.

Юный пешеход должен помнить, что дорога - это не место для игр и прогулок. Научив своих детей ответственному поведению на дороге и возле нее, вы не только максимально обезопасите их на период детства, но и вырастите будущих аккуратных водителей.

Контроль за парковкой

Когда на улице жарко, хочется купить напиток или мороженое, а значит, время сбегать в магазин, на пути к которому встречается еще одно важное место - парковка. Расскажите ребенку, что в этом месте также необходимо следить за опасностями на пути. Наблюдая за припаркованными автомобилями, легко можно определить тех, кто собирается начать движение. Тут помогут простые подсказки: идет дым из выхлопной трубы, светятся стоп-сигналы, значит, автомобиль может начать движение. Отдельно следует опасаться автомобилей, движущихся задним ходом! В это момент водитель слабее контролирует ситуацию вокруг, внимание его сконцентрировано на габаритах и траектории выезда.

Железнодорожный вопрос

Если рядом с домом или дачей проходит железная дорога, ни в коем случае не стоит оставлять это без внимания! Переходить ж/д пути нужно только по переходу и на разрешающий сигнал семафора. Если же такого перехода нет, то стоит выбрать место пересечения автомобильной и железной дороги.

Дети должны знать, что, несмотря на небольшую скорость движения, поезд обладает огромной инертной массой, что делает остановочный путь состава значимо длиннее, нежели у автомобиля.