Губернатор Александр Дрозденко объявил 2022 год в регионе Годом #Команды47. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Следующий 2022 год в Ленинградской области объявлен Годом #Команды47. Об этом в день рождения региона сообщил губернатор Александр Дрозденко. 1 августа Ленинградская область отмечает 94-летие с момента своего образования. В социальных сетях глава региона поздравил ленинградцев с праздником и рассказал, почему для следующего года была выбрана именно такая тематика.

47 – это код Ленинградской области. Уже несколько лет ленинградцы, рассказывая в соцсетях об общественных акциях помощи и добрых делах, используют хэштег #команда47. Под своими постами его ставят губернатор, члены его команды, лидеры движений, волонтеры. В числе таких акций – помощь ветеранам Великой Отечественной войны, поддержка пенсионеров на самоизоляции во время пандемии коронавируса, субботники, посадка деревьев, благоустройство дворов, спортивные мероприятия для детей и молодежи и многое другое.

- Прошедший год во многом и для многих стал годом проверки на прочность, годом испытаний. Но наша ленинградская семья только сплотилась. Пандемия научила нас быть добрее, внимательнее друг к другу, - подчеркнул Александр Дрозденко, обращаясь к жителям области. - Оглядываясь на год прошедший, я понимаю, что наша сила - в команде, в неравнодушных людях, которые, несмотря на расхождения во взглядах, разницу в возрасте, образовании или профессии, едины в главном — в стремлении сделать лучше и краше нашу малую Родину — нашу любимую Ленинградскую область.

Ранее, в День Победы 9 мая 2021 года глава региона объявил о создании общественного движения «Команда 47». Тогда Александр Дрозденко подчеркнул, что новое движение будет вне политики. Оно объединит все добрые начинания и инициативы ленинградцев – от субботников на воинских мемориалах до массовых акций в поддержку ветеранов. Сейчас, обращаясь к землякам, губернатор отметил, что в #Команду47 может войти каждый житель Ленинградской области, желающий сделать свою малую родину уютной и комфортной.

- Все те, кому дорога наша область, кто мечтает, чтобы наша область стала красивой, счастливой, уютной, которой мы бы все гордились, - подчеркнул Дрозденко.

В #Команду47 может войти каждый житель Ленинградской области, желающий сделать свою малую родину уютной и комфортной. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Губернатор поблагодарил ленинградцев за труд и добрые дела и напомнил, что, объединив свои силы, жители региона помогли области выстоять во время пандемии.

- Вопреки всем трудностям, вместе, сплотившись большой ленинградской семьей, мы продолжаем противостоять общей угрозе: медики, волонтеры, студенты, работники социальных учреждений, общественники, рядовые труженики, предприниматели, пенсионеры, каждый из вас внес и продолжает вносить свой неоценимый вклад в борьбу с пандемией, - отметил глава региона. - Во многом благодаря объединённым усилиям тысяч ленинградцев, не прекращающим свою работу в разных отраслях, наш регион сегодня не перестает двигаться вперед, демонстрировать позитивные перемены в экономике, промышленности и сельском хозяйстве.

По традиции тематика следующего года называется во время празднования Дня образования Ленинградской области. Обычно это событие ленинградцы отмечают веселым праздником, который проходит в одном из городов региона, объявленным на один год его столицей. Но в этом году из-за пандемии COVID-19 торжественные мероприятия было решено провести в онлайн-формате. Сэкономленные средства, запланированные в региональном бюджете на подготовку праздника, будут направлены на нужды здравоохранения Ленинградской области.