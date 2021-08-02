Генпрокуратура напомнила торговцам актуальную цену подсолнечного масла

Спекулятивные цены на продукты приходится сдерживать надзорному ведомству все чаще Фото: "КП" Архив

В Генпрокуратуре России сообщили, что в Ростовской области по представлению прокурора удалось уменьшить стоимость подсолнечного масла, которым торговали в продовольственном магазине по цене 184 рубля за литр. Напомним, "определенный соглашениями между федеральными органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами размер цены на данный товар не должен был превышать 110 рублей".

В Ямало-Ненецком автономном округе только после прокурорского вмешательства от 5% до 76% подешевело куриное мясо, творог, сливочное масло и другие продукты.

Также пресечены были факты завышения регулируемых предельных надбавок на продовольственные товары при поставке продукции в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности: Республику Алтай, Камчатский край, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и другие регионы.

- Для предупреждения попыток необоснованного увеличения цен на продукты питания прокурорами объявлено свыше 600 предостережений хозяйствующим субъектам в Республике Бурятия, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Кемеровской области – Кузбассе, Новосибирской, Орловской, Свердловской областях и иных регионах, - отметили в Генпрокуратуре России.

Всего за 2021 год прокурорами выявлено более 700 нарушений законодательства в сфере ценообразования на продовольственные товары. Для их устранения внесено более 300 представлений, по которым к дисциплинарной ответственности привлечено 160 лиц. По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено свыше 140 лиц. Только таким образом в некоторых регионах удается сдерживать спекулятивные цены на продукты.

В ведомстве еще раз напомнили предпринимателям, что "состояние законности в сфере ценообразования на продукты питания находится на особом контроле Генпрокуратуры".