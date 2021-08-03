«Кто самая красивая невеста?»: Федункив опубликовала трогательное видео с мужем-итальянцем

Марина и Стефано зарегистрировали отношения в одном из столичных МФЦ. Фото: личный архив героя публикации.

Марина Федункив – яркий пример того, что к 50 годам жизнь только начинается. Недавно юмористка рассекретила свое тайное замужество: звезда «Comedy Woman» вышла замуж за молодого итальянца Стефано Маджи. В августе пара собирается отгулять пышную свадьу – Марина решила устроить ее 27 августа, в день своего 50-летия. В сториз Инстаграма артистка поделилась трогательным видеороликом, который она сняла вместе с мужем.

В видео Марина спрашивает Стефано: «Кто здесь самая красивая невеста?». «Ты!» - отвечает ей супруг. До сих пор Федункив не делилась в соцсетях изображениями супруга, так что это коротенькое видео можно считать семейным дебютом.

49-летняя Федункив и 37-летний Маджи зарегистрировали отношения несколько месяцев назад в одном из столичных МФЦ, однако торжественную часть решили провести позже. Как рассказала Марина в интервью «КП», торжество покажут на телеканале «Пятница!». Артистка впервые вышла замуж официально: два ее предыдущих брака были гражданскими. Для Стефано брак с Мариной тоже стал первым.

В сториз Инстаграма артистка поделилась трогательным видеороликом, который она сняла вместе с мужем.

Влюбленные познакомились в 2019 году на дне рождения общего друга. Стефано живет и работает в Москве. В тот момент он как раз изучал русский язык и пытался активно общаться с Мариной. А она грезила поездкой в Рим. Во второй раз они оказались вместе в самолете на одном рейсе. Весь полет проболтали – и в итоге решили общаться и дальше. Так и разгорелся их роман.

По словам Марины, их особенно сблизила пандемия. У нее отменилось несколько проектов, появилось больше свободного времени, которое она проводила со Стефано. Через год знакомства возлюбленный сделал ей официальное предложение. Марина поначалу сомневалась – все-таки бойфренд на 13 лет младше. Но Стефано убедил ее в искренности своих чувств. Влюбленные решили расписаться официально, на случай, если их разделят пандемия и государственные границы. При наличии штампа в паспорте Марине будет легче приехать в Италию к Стефано. Впрочем, пока покидать Россию муж звезды не собирается – он намерен и дальше жить и работать в Москве.

Марина не исключает, что еще родит своему мужу ребенка. Благо, современные технологии позволяют женщинам становиться мамами в любом возрасте.