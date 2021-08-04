Легендарный обзорщик смешных видео Макс+100500 возвращается с новым проектом

Блогер Макс +100500 (Максим Голополосов) возвращается в эфир. Фото: Личный архив

Ироничные комментарии, дерганый монтаж, абсурдные видеоролики и харизматичный ведущий с дефектами шипящих — да, легенда Youtube, блогер Макс +100500 (Максим Голополосов) возвращается в эфир. 14 августа на телеканале «Че!» стартует новый проект «iТопчик», где ведущий в фирменном стиле продолжит делать обзоры на развлекательный контент не только из России, но и со всего мира.

Фишка шоу в том, что вести его Макс впервые будет не сольно. Помогать блогеру призван известный актер озвучки и диктор Петр Гланц. Это человек, подаривший голос антигерою вселенной Marvel Дэдпулу, Тириону Ланнистеру из «Игры престолов», командору Споку из «Стартрека». Он озвучивал мультики и компьютерные игры, а еще объявлял рубрики на «Че!» и зачитывал детские сказочные радиосериалы. Теперь Гланц вместе с Голополосовым будут соревноваться в остроумии, глядя самые безумные видеоролики со всей планеты.

14 августа на телеканале «Че!» стартует новый проект «iТопчик» с участием популярного блогера. Фото: Личный архив

— Я уже посмотрел несколько отснятых и смонтированных эпизодов, и это топчик! — считает Максим. — Если вы ищете, во что бы еще залипнуть в интернете, то новый проект с этим легко поможет.

iТопчик, «Че!», с 14 августа по выходным, 22.30