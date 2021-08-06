Радужные корабли

Экологи из Всероссийского общества охраны природы (ВООП) считают судоходство главной причиной появления в начале августа масляных пятен около села Усть-Уса (Республика Коми) в районе протоки реки Печоры. Они заявили, что «судя по видео, в реку попало дизтопливо или бензин, а не остатки нефти с майского Ошского разлива, оставшиеся на берегу, как поспешили предположить некоторые».

Эта тема появилась на страницах СМИ и в социальных сетях после того, как местные жители наблюдали радужные пятна на воде.

В ЛУКОЙЛе подтвердили информацию о том, что никаких инцидентов, связанных с попаданием нефти и нефтепродуктов в реку Печору и ее притоки Колва, Лая, Уса на территории деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» не было .

Откуда же появилась радужная плёнка на реке? Причина в высокой активности судоходства по реке Печора. Традиционно водный транспорт в Коми был основным для перевозки грузов и пассажиров. Например, в советские годы Печорское речное пароходство перевозило столько же грузов, сколько сейчас перевозят по Волго-Донскому пути – более 13 млн т в год. Несмотря на то, что сейчас ОАО СК «Печорское речное пароходство» прекратило свое существование, Печора по-прежнему имеет большое значение для завоза грузов в труднодоступный регион.

Между тем, в этом году из-за аномально жаркой и сухой походы было отмечено понижение уровня воды до неблагоприятной отметки. ФБУ «Администрация «Печораводпуть» регулярно выдает распоряжения об ограничении по осадке судов на различных участках реки. И этот год не исключение. Последнее такое распоряжение датируется 27 июля . Паводок в этом году был непродолжительный, поэтому и уровень воды значительно ниже, чем в прошлом году. Во второй половине июля ситуация нормализовалась и транспортные компании максимально увеличили прохождение судов по реке.

Навигация на Печоре короткая - в конце августа в реку на нерест заходит сёмга и верхняя Печора закрывается для любых судов с мотором. Сейчас, как и в прошлые годы, транспортные компании стремятся максимально использовать каждый день навигации для того, чтобы перевезти как можно больше грузов.

Конечно, работа в авральном режиме часто приводит к различным нештатным ситуациям на реке. Например, в прошлом году одно из судов АО «Бункерная компания» посадило на мель груженые баржи на Печоре. . Печорская транспортная прокуратура тогда провела проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства в компании, по результатам которой были выявлены серьезные нарушения. Еще один пример – в 2013 году, тоже в августе, катер, буксировавший баржу с 52 пассажирами, сел на мель на реке Печора в Коми возле села Хабариха . Пожалуй, самый нашумевший случай произошел в 2009 году, когда в Печоре, в районе деревни Даниловки, села на мель груженая автомашинами несамоходная баржа с буксиром..

Похоже, что сегодня ситуация повторяется. Как пишут экологи из ВООП, «рядом с местом обнаружения пятен ведутся работы по освобождению севших на мель барж. В летний период на реке большое судоходство: завозят грузы, перевозят пассажиров, работают баржи, катера. Экологи собираются направить запрос в Минприроды Республики Коми.