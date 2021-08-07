В Университете Кентукки белых преподавателей заставили считать себя людьми второго сорта

Идеи движения BLM активно внедряются в программы американских вузов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В университете американского штата Кентукки белых преподавателей обязали принять участие в семинаре по борьбе с расизмом. За его организацию ректорат заплатил $5000.

Тема семинара звучала вполне политкорректно – «Формирование антирасистского мышления у академических администраторов». Планировалось, что лекторы расскажут о важности предотвращении расизма в высших учебных заведениях.

В итоге от участников потребовали читать больше антирасистской литературы и заставить признать себя неполноценными. Руководящих работников вуза вынудили публично озвучить обещания принимать на работу больше черных, причем с оговоренной минимальной зарплатой - $50000 в год, сообщает Dailymail.

Это не первое событие подобного рода, происходящее в стенах ведущих американских университетов. В июне шума в прессе наделала лекция профессора Пенсильванского университета Сэма Ричардса о привилегиях белых. Его сейчас активно обвиняют в том, что он заставляет белых студентов чувствовать себя виноватыми из-за цвета их кожи.

Федеральное правительство США в курсе подобных тенденций, но предпочитает держаться в стороне. Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что Вашингтон «не диктует и не рекомендует конкретных решений по учебной программе в школах и других учебных заведениях».

- Такие решения принимаются не на федеральном уровне, а на уровне местных властей и штата. Мы считаем, что американцы доверяют эти решения учителям, а не правительству. – сказала Псаки.

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