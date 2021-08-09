Рейтинг самых обсуждаемых российских Олимпийских чемпионов и призеров в Одноклассниках во время Игр-2020

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов. Фото: REUTERS

Одноклассники составили рейтинг самых обсуждаемых в соцсети российских чемпионов и призёров летних Олимпийских игр в Токио. ОК проанализировали публикации официальных групп российских СМИ, собранные в специальной ленте новостей в разделе «Олимпиада», а также заметки и комментарии пользователей соцсети в открытом доступе с упоминаниями спортсменов с момента старта Олимпийских игр и до их завершения.

Самым упоминаемым российским спортсменом в ОК стал Евгений Рылов, завоевавший два золота в плавании на спине, а также серебро в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. В топ-3 по упоминаемости также вошли: стрелок Виталина Бацарашкина, ставшая первой российской олимпийской чемпионкой в Токио, и Светлана Ромашина — семикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании, завоевавшая два золота. Пользователи и СМИ часто упоминали в ленте соцсети российского гимнаста Никиту Нагорного, а также Дину Аверину — художественную гимнастику в личном многоборье, которой судьи отдали только второе место.

ТОП-10 обсуждаемых спортсменов команды Олимпийского комитета России:

Самым обсуждаемым в ОК видом спорта во время Игр в Токио 2020 стала спортивная гимнастика — впервые за 29 лет в командном многоборье победила женская сборная по спортивной гимнастике, а мужская — впервые за 25 лет. В топ-5 самых обсуждаемых видов спорта также вошли художественная гимнастика, волейбол, фехтование и теннис.

ТОП-10 обсуждаемых видов спорта во время летних Олимпийских игр в Токио:

За всеми актуальными событиями Игр пользователи ОК могли следить с помощью специальной ленты новостей в разделе «Олимпиада», куда попадают актуальные публикации Олимпийского комитета России, а также публикаций из официальных групп ведущих спортивных ресурсов и общественно-политических СМИ — Sports.ru, Sport24, Чемпионат.com, Спорт-Экспресс, РБК, ТАСС, РИА Новости, Известий и других. Также пользователи поддерживали российских спортсменов с помощью тематических рамок от официальной группы Олимпийского комитета России.