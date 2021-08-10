«Опираемся на здравый смысл»: «Единая Россия» против обязательной вакцинации студентов

Принудительная вакцинация от коронавирусной инфекции студентов неприемлема, нельзя ставить в зависимость от нее возможность получения образования и право на заселение в общежитие. Об этом заявила сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева в рамках круглого стола на тему вакцинирования в вузах, который прошел в федеральном штабе общественной поддержки «Единой России» 10 августа.

«ВРАЗРЕЗ С ИНТЕРЕСАМИ СТУДЕНТОВ»

На съезде «Единой России» 19 июня по предложению Президента Елена Шмелева вошла в «пятерку» лидеров списка партии на предстоящих выборах в Госдуму. Ранее Елена Шмелева, выступая на открытии федерального штаба общественной поддержки «Единой России», заявила, что требование об обязательной вакцинации может привести к исключению студентов из образовательного процесса. Ситуация, когда из-за определенных требований от занятий будет отсекаться большое количество учащихся, выглядит непроработанной, подчеркнула она и пообещала провести с Минобразования консультации по этому вопросу.

«Мы понимаем, что во всех университетах действуют абсолютно разные образовательные программы и невозможно дать какие-то единые рекомендации. Очевидно, что принудительная вакцинация и меры, которые не допускают большое количество студентов до образовательного процесса и даже до заселения в общежитие, недопустимы. Это будет идти вразрез с интересами студентов и преподавателей», — отметила эксперт.

В Минобрнауки поддержали позицию Елены Шмелевой. Отсутствие прививки не должно быть основанием для ограничений, подчеркнул заместитель министра Дмитрий Афанасьев. По его словам, позиция ведомства заключается в добровольности вакцинации, которая является одним из необходимых инструментов профилактики распространения COVID.

«Мы опираемся на здравый смысл, опыт и диалог, который ведем с сообществом. Отсутствие прививки не является основанием недопуска в кампус или общежитие. И тем более не допустимы эксцессы. По каждому мы будем проводить проверку, у нас работает «горячая линия». В тех учебных заведениях, где безосновательно вводятся ограничения, будем не просто разъяснять, а принимать административные решения», — сказал замминистра.

«БЕЗ ПОТЕРИ КАЧЕСТВА»

Эту позицию разделяют и ректоры ведущих вузов страны. МГУ имени М. В. Ломоносова начнет новый учебный год 1 сентября, преимущественно в очном формате и с заселением студентов в общежития — без ограничений для непривитых учащихся, заявил ректор университета, член Высшего совета «Единой России» Виктор Садовничий.

«Есть потоки по 300-500 человек. Здесь мы будем допускать лекции в смешанном формате. Наш опыт говорит, что это можно делать без потери качества образования. В условиях, когда не можем обеспечить требования рассадки – будем применять дистанционный формат», — отметил известный деятель образования.

С ним согласились и ректоры Высшей школы экономики, Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова и Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского, принявшие участие в обсуждении. На площадке «Единой России» они анонсировали начало учебного года в очном формате традиционно, 1 сентября.