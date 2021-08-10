Таинственная гибель туриста из России в Турции: После двух недель поисков найдено тело

Родители пока не опознали тело молодого человека

История 20-летнего Макара Рагина из Санкт-Петербурга, приехавшего на отдых в Турцию, напоминает плохой детектив. 28 июля парень вышел из своего отеля в Стамбуле, чтобы сесть на паром, идущий до острова Бююкад. Это был его предпоследний день каникул, после которого он должен был вернуться в Литву, где учился в университете на специалиста в области информационных технологий: в турецких СМИ утверждают, что он числился в Польско-японской академии компьютерных технологий в Варшаве. Но россиянин никуда не улетел. Это вообще был последний раз, когда его видели живым.

Скоро молодого человека начали искать родители. Он не выходил на связь и не прилетел домой — тогда они поняли, что случилось что-то серьезное.

Не получив какого-либо ответа от сына, в Турцию на его поиски вылетели родители, но все усилия оказались тщетными. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения по возможному маршруту следования Макара, но в какой-то момент он просто пропал из поля зрения объективов.

Поиски длились две недели, и вот во вторник, 10 августа, пришла новость — тело молодого человека обнаружили в море в районе скал у острова Бургаз.

- При осмотре местности была найдена сумка, в которой была обнаружена фотокопия паспорта на имя Макара Рагина. Тело было идентифицировано как принадлежащее ему и направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, - цитирует агентство РИА Новости своего источника в турецкой полиции.

Как пишет местное издание SOL, одной из наиболее вероятных версий пропажи Макара пока рассматривается его задержание полицией во время рейдов по борьбе с нелегальными мигрантами, прошедшими в день его исчезновения. Но пока она не подтвердилась. Кроме того, молодого человека видели и на автовокзале, но эти сведения пока тоже не удалось проверить. При этом все вещи и документы парня так и остались в отеле.

- Родители пока не опознали тело молодого человека, - уточняют в генеральном консульстве РФ в Стамбуле. - Также у нас нет информации по поводу того, присутствуют ли на теле следы насильственной смерти.