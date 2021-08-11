День Абая праздновался по всему Казахстану и за его пределами

Фото с сайта Акимата Акмолинской области/www.gov.kz

Пропагандировать произведения Абая необходимо не только в Казахстане, но и за рубежом, считает президент страны Касым-Жомарт Токаев. Об этом глава государства написал в сети Twitter в день, когда Казахстан чтит память великого национального поэта, переводчика, просветителя и философа Абая Кунанбаева (1845-1904). «Сегодня День Абая. Мы возвеличиваем великого сына нашего народа, потому что все его творчество вобрало в себя наше национальное бытие, менталитет и мировоззрение. Мы должны пропагандировать произведения Абая не только внутри нашей страны, но и за рубежом», – написал президент. В этот же день госсекретарь Республики Казахстан Крымбек Кушербаев, заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов и члены кабинета возложили цветы к мемориалу поэта в Нур-Султане.

Вечное слово поэта

10 августа отмечается 176-летие со дня рождения Абая Кунанбаева. День Абая стал официальным праздником в Казахстане в минувшем юбилейном году, когда граждане республики отмечали его 175-летие. Поэт и просветитель родился неподалеку от города Семей нынешней Восточно-Казахстанской области, он получил образование в медресе, где, помимо теологии, изучал арабскую и персидскую литературу, творчество Фирдоуси, Низами, Саади, Хафиза.

Помимо поэзии Абай увлекался музыкой, писал её для собственных стихов, превращая их в песни. В течение жизни основоположник казахской словесности написал 170 стихотворений, несколько поэм и 56 поэтических переводов, главным образом с русского. Абай перевёл на казахский язык произведения Пушкина, Лермонтова и Крылова. К настоящему времени его наследие опубликовано на 60 языках народов мира.

Исследователь творчества Абая литературовед Сауытбек Абдрахманов пишет: «Если учесть, что взаимодействие и взаимовлияние между цивилизациями, между народами осуществляются в первую очередь посредством перевода, то яркое раскрытие переводческого таланта великого поэта, бесспорно, связано с романом «Евгений Онегин» Пушкина».

Учёный-филолог считает, что 1887 год, когда роман в стихах был переведен на казахский язык, стал переломным моментом в истории национальной культуры.

Главным философским трудом Абая Кунанбаева считаются «Слова назидания». Произведение состоит из 45 кратких притч и философских трактатов, в которых затронуты вопросы метафизики, проблемы национального воспитания и мировоззрения, морали и права.

Особое место в творчестве поэта занимают поэмы «Масгуд», «Искандер» и «Сказание об Азиме». Поэма об Искандере посвящена Александру Македонскому, «Сказание об Азиме» – сюжетам восточной литературной классики, поэма «Масгуд» воспевает знания. Все эти произведения переосмысливают древнюю культуру.

Мост между культурами народов

Наследие Абая активно пропагандируется за рубежом. В день 176-летия великого соотечественника сотрудники посольства Республики Казахстан в России возложили цветы к его памятнику на Чистых Прудах в Москве. Дипломаты отмечали, что благодаря его творчеству русские и европейские поэты заговорили на казахском языке. Сотрудники дипломатической миссии читали принадлежащие перу поэта и философа «Слова назидания» и исполнили его песню.

Памятник Абаю в Москве на Чистых Прудах был открыт в 2006 году с участием Владимира Путина и Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.

Абаевские чтения прошли в столице Китая. Акция началась с возложения цветов к памятнику Абая в Пекине, созданному современным китайским скульптором Юань Сикунем и установленному в марте 2014 года в парке Чаоян в центре города. Слушателями Абаевских чтений стали представители Министерства иностранных дел, Министерства культуры и туризма КНР, Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами, секретариата Шанхайской организации по сотрудничеству, главы дипломатических представительств стран СНГ в Китае.

В своём выступлении посол Казахстана в КНР Габит Койшибаев рассказал о творчестве Абая, его роли в формировании казахской философии и литературного языка. «Семь лет назад здесь, в самом сердце Пекина, был установлен памятник нашему великому поэту Абаю. Это знаменательное событие стало ещё одним шагом к ознакомлению китайской общественности с классикой казахской литературы, оставив важный след в двустороннем культурно-гуманитарном сотрудничестве», – сказал посол.

В свою очередь, архитектор памятника Юань Сикунь рассказал, что в последние годы Абаевские чтения у памятника поэту в Пекине стали традицией. «Ежегодно здесь собирается молодёжь из Казахстана и Китая, чтобы читать и петь классические стихи Абая», – отметил скульптор. Руководитель издательской группы «Писатели Китая» Акбар Мажит заметил, что произведения Абая, переведённые на китайский язык, «стали мостом и связующим звеном между культурами народов Китая и Казахстана».

Перед гостями чтений выступили китайские студенты, изучающие казахский язык, молодёжь из Казахстана, обучающаяся в университетах Китая, дети казахстанских дипломатов, прочитавшие отрывки из произведений Абая и исполнившие казахские музыкальные композиции.

Стоит отметить, что к настоящему моменту при поддержке Министерства информации и общественного развития Казахстана за пределами страны запущен проект по открытию культурно-деловых домов Abai Uіi (в переводе с каз. «Дом Абая»), об этом сообщил вице-президент НАО «Фонд Отандастар» («Соотечественники») Магауия Сарбасов. «Данный проект действует в целях развития культурно-гуманитарных и деловых связей с соотечественниками за рубежом. В рамках проекта стали реализовываться различные программы в гуманитарной, культурной, научной, образовательной, спортивной и других сферах», – говорит Сарбасов.

В прошлом году «Культурно-деловой дом Abai Uіi» открылся в России (Омск), Узбекистане (Ташкент), Турции (Стамбул), Германии (Берлин) и в столице Украины. В нынешнем году планируется открытие Abai Uіi в Монголии (Баян-Ульгий), России (Астрахань) и Киргизстане (Бишкек). В День Абая праздничная акция прошло в Узбекистане.

«Наш моральный ориентир и человек для подражания»

Несмотря на коронавирусные ограничения, акции памяти Абая прошли во всех регионах Казахстана.

Возложение цветов к памятнику поэту состоялась в Алматы.

Выступая на церемонии, заместитель председателя Союза писателей Казахстана Бахыт Беделхан назвал День Абая важным духовным праздником народа республики. «Пусть этот праздник будет напоминать нам об Абае, который внёс большой вклад в духовное и ментальное развитие казахского народа. Абай – автопортрет всего нашего народа. Мы должны понимать важность его деятельности, он учит нас задумываться над жизнью, учит нас делать добрые дела, учит нас думать о будущем, не забывая прошлое. Он – наша гордость, наш моральный ориентир и человек для подражания», – заявил Беделхан.

В Караганде в День Абая также возложили цветы к памятнику мыслителю. В торжественной церемонии приняли участие глава области Женис Касымбек, представители культуры, ученые, общественные деятели. «Очень существенно для нас праздновать День Абая. Абай – это гордость и философия сегодняшнего и будущего дня. Это всеобъемлющее знание о природе, человеке, его душевных страданиях. Все эти мысли никогда не утратят значения, несмотря на технический прогресс и цифровизацию», – сказал председатель Еврейского культурного центра, член областного отделения Ассамблеи народа Казахстана Вилен Молотов-Лучанский.

Цветы к подножью памятника Абаю легли в Усть-Каменогорске, их возложил губернатор Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. Память великого соплеменника почтила глава Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова. В День Абая в областных организациях культуры прошли просветительские акции. Начиная с 3 августа сотрудники областной научной библиотеки провели учебный челлендж «Читай Абая без устали».

Большое панно с портретом поэта украсило Музей-заповедник Абая в Семее. Оно состоит из 3 тысяч кубиков Рубика, коллективным автором необычной работы выступила команда Kazakhstan Speedcubing Federation.

100 фактов об Абае

Сегодня в честь Абая Кунанбаева названы улицы и проспекты практически во всех городах Казахстана. Один раз в два года в республике присуждаются две государственные премии в области литературы и искусства имени поэта.

Его имя носит Театр оперы и балета в Алматы, горная вершина в малом Алматинском отроге, находящаяся на высоте 4 010 метров над уровнем моря.

В Казахстане регулярно переиздаётся широко известный труд писателя Мухтара Ауэзова – четырёхтомный роман «Путь Абая», переведённый на десятки языков мира.

В прошлом году в столице Иордании Аммане торжественно открыли улицу, названную в честь Абая Кунанбаева. В Стамбуле появился проспект, также названый именем казахского поэта. Мемориальные доски, посвящённые Абаю, были открыты в Турции и Румынии, а в Тбилиси именем Абая названа одна из центральных улиц. Бюсты поэта установлены в Киргизстане в национальной библиотеке имени Осмонова, а также в Боснии и Герцеговине.

В самом Казахстане в минувшем юбилейном году именем Абая были названы аэропорт, 6 школ, 3 проспекта и 10 улиц, поэту установлены 7 новых памятников и 2 бюста. Это, в частности, бюст в Алматы, памятник поэту с сыновьями в Семее, мемориалы в Туркестане, Кентау и Толебийском районе, в Абае и Сатпаеве, в Карагандинской области, в Актобе и Павлодаре.

Можно также добавить, что в день 30-летия Независимости Казахстана городу в Карагандинской области, носящему имя Абая, исполняется 60. В преддверии двойного юбилея в городе шли масштабные работы по благоустройству.

Интересную информацию о жизни поэта вы можете узнать из интернет-проекта посольства Казахстана в России «100 фактов об Абае».